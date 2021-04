Kater Igor slaapt veel na rioolavontuur: 'Hij is angstiger en moet aansterken'

Igor verdween zes weken geleden spoorloos. Zijn baasje Ina Rus was ontroostbaar en trok alles uit de kast om de 11-jarige kater weer terug te vinden. Ze liet zelfs een speurhond opdraven. 'Toen bleek dat Igor veel verder op pad gaat dan we dachten, maar dat leverde verder niets op.' Via de speurhond kwam er zelfs een medium aan te pas. 'Die zei dat Igor dood was omdat hij zou zijn aangereden, maar dat was dus niet zo.'

Haagse rioolbuis

Igor bleek uiteindelijk in Den Haag te zitten, waar hij door de dierenambulance uit een rioolbuis werd gehaald. 'Ik merk wel aan zijn gedrag dat hij echt wat heeft meegemaakt', zegt Ina. 'Hij is wat angstiger en moet echt nog aansterken.'

Ina vindt het moeilijk om naar de beelden te kijken die de dierenambulance maakte van de redding van Igor. 'Ik vind 'm zo zielig op die beelden. Ik zou hem zo kunnen pakken.' Na zes weken afwezigheid kan Ina haar kat nu eindelijk weer knuffelen en dat doet ze dan ook volop. 'Het is geweldig dat hij er weer is. Ik kan het soms nog niet helemaal geloven. Het is zo bijzonder.'

