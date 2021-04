BSO's verrast door aangekondigde opening: 'Aftellen tot maandag'

De buitenschoolse opvang (BSO) mag weer volledig open. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie bekendgemaakt. Tot grote verrassing van de BSO's zelf. 'We hebben al blije reacties van ouders gekregen, want die zitten ondertussen met hun handen in het haar', vertelt Danielle Vooijs van 2Samen.

Vooijs had het goede nieuws niet zien aankomen. 'Het kwam voor ons echt als een verrassing dat we toch open mogen. Maar wel een positieve verrassing. Want we zijn echt heel blij dat we de kinderen weer mogen ontvangen', vertelt de regiomanager van de Haagse kinderopvangorganisatie. Op de BSO's gelden dezelfde maatregelen als op basisscholen.

De regiomanager voorziet geen problemen dat de opening maandag al plaats gaat vinden. 'We wilden eigenlijk al open toen de basisscholen weer mochten beginnen', vertelt Vooijs. 'Bovendien zijn we nu al open voor noodopvang, dus we zijn bekend met de maatregelen die we moeten nemen. Dus wat dat betreft zijn we er helemaal klaar voor. Het is echt aftellen tot maandag wanneer we de kinderen weer mogen ontvangen.'

Lastige periode geweest voor werkende ouders

De Haagse organisatie kreeg dinsdagmiddag al veel reacties van blije ouders. 'Zij zitten soms ook met de handen in het haar', vertelt Vooijs. 'Zeker voor de werkende ouders die niet een cruciaal beroep hebben is het een lastige periode geweest. Dus zij zijn helemaal opgelucht dat we maandag weer open mogen.'

'Het nieuws kwam voor ons ook als een verrassing', vult directeur Johan Vriesema van FloreoKids zijn collega aan. Zij hebben zestien bso's in de regio. 'Het open gaan met maatregelen hebben we in het verleden al gedaan, dus we hebben in grote lijnen alles klaar staan om maandag weer aan de slag te gaan.' De precieze richtlijnen hoopt de directeur snel te krijgen. ' De enige vraag die we hebben, is of we kinderen van verschillende basisscholen moeten scheiden. Als het moet, kan het wel. Alleen is dat op sommige vestigingen wat meer werk. Het zijn dit soort praktische vragen die we nog hebben. Maar we zijn wel blij dat we de kinderen weer kunnen ontvangen.'

