Werd Hans de 'Indiaan' bewust weggelokt en doodgeschoten?

De 47-jarige Hans Schonewille, beter bekend als de 'Indiaan', vertrok op 10 juni 1999 in de avond naar een afspraak. Hij werd kort ervoor gebeld en zei nog tegen zijn vrouw Kitty dat hij hoopte veilig terug te komen. Hans nam normaal gesproken altijd een wapen mee, maar deze keer had hij het uitgeleend. De volgende ochtend werd zijn lichaam gevonden door een voorbijganger, toevallig ook een politieagent.

De goede bekende die op de bewuste avond in 1999 met Hans was, is volgens de politie waarschijnlijk de Leidenaar die vorige maand overleed aan een hartaanval en waar onlangs huiszoeking is gedaan. 'Er is onder meer een document op een computer aangetroffen, waarin hij spreekt over meerdere vermeende criminele activiteiten die hij ondernam met onder andere de 'Indiaan' en een Engelse vriend.'

Totaal onvindbaar

Hans is de avond voor zijn dood nog levend gezien. Hij was toen samen met deze vriend, zo vertelt tactisch coördinator Ramon van de politie in de podcastserie van Opsporing Verzocht. 'Er is gezien dat zij samen met de auto van Hans vertrokken bij het huis van deze vriend. Maar voordat zij echt wegreden hebben ze nog een tijdje met elkaar zitten praten. Hoe lang dat heeft geduurd, weten we niet. Maar het was na 21.00 uur die avond.' Na dat allesbeslissende telefoontje dus.

De politie zet duidelijk vraagtekens bij de rol van deze inmiddels overleden betrokkene. 'Want nadat de 'Indiaan' en deze man samen in een auto zijn gezien en Schonewille vervolgens dood werd aangetroffen, is deze man twee dagen totaal onvindbaar geweest.' Het is niet duidelijk waarom hij van de aardbodem verdween.

Drugslijn, sigarettenhandel of illegale lotto?

Er zijn meerdere scenario's die worden onderzocht. Moest Hans dood vanwege de illegale Lotto waar hij zich mee bezighield? Was het wraak nadat hij eerder probeerde een van zijn zwagers te liquideren vanwege ruzie om diezelfde lotto? Ging het om de handel in sigaretten? Of had het te maken met een drugslijn, die Hans met de eerdergenoemde Leidse vriend en een Engelsman wilde opzetten?

Over dat laatste vertelt Ramon van de politie: 'We weten dat de 'Indiaan' en deze meneer bezig waren met een verdovende middelenlijn op Engeland. En bij deze lijn waren meerdere personen betrokken, onder wie een Engelsman die veel in Leiden verbleef. Op enig moment is er een deal ontstaan, waar niet alle partijen een goed gevoel over hadden.' Volgens het coldcaseteam kan dat mogelijk een aanleiding zijn geweest voor onenigheid met als resultaat de dood van Hans.

Later is hij op de plaats delict gezien door agenten - tactisch coördinator politie

Ook komt een beruchte Leidse crimineel in het onderzoek naar voren. Hij zou in de periode voor de moord meerdere keren met Hans zijn gezien. Mogelijk heeft Hans hem gevraagd om een tweede liquidatiepoging op zijn zwager te plegen. Misschien werd de 'Indiaan' wel met gelijke munt terugbetaald? Het is nóg een scenario dat is onderzocht, maar waar geen bewijs voor is gevonden.

En er is meer dat opvallend is rond de man die berucht was in het criminele milieu in Leiden. Zo zou uit het politiedossier blijken dat hij zelf meerdere keren tegen diverse mensen heeft verteld dat hij Hans heeft vermoord. Verder is hij een paar maanden voor de liquidatie door politieagenten gezien in de tuin van Hans, om 2.15 uur 's nachts. 'Ook al zeer opmerkelijk', vertelt Ramon van de politie. 'En later is hij ook nog op de plaats delict gezien door agenten. Dat geeft ons ook wel de bevestiging dat deze meneer bekend was met de plaats waar Hans is aangetroffen.'

Oude sporen onderzocht

Verder is er nog iets met de opvallende bruine Rover van deze man. 'Op de dag dat Hans is gevonden, is deze auto te koop aangeboden bij een autosloopbedrijf in Rotterdam. We sluiten dus niet uit dat deze auto bij het delict betrokken is geweest.' De politie heeft de Rover niet veel later in beslag genomen. En sporen die destijds zijn aangetroffen, worden op dit moment nog onderzocht.

Op deze parkeerplaats werd het lichaam van Hans gevonden | Foto: John van der Tol

Wat vaststaat is dat het lichaam van de 'Indiaan' op 11 juni 1999 in de ochtend werd gevonden op het verlaten parkeerplaatsje langs de Treinweg bij Aarlanderveen. Zijn auto brandde uit in Leiderdorp, 22 kilometer verderop. Alles wijst op een afrekening in het criminele circuit.

Sinds de zaak weer onder de aandacht van het publiek is, onder meer door een podcastserie van Opsporing Verzocht, komen er bruikbare tips bij de politie binnen. 'Deze zaak leeft echt nog. Ook deze week zijn er nog steeds meldingen bij ons binnengekomen.' Volgens het coldcaseteam worden er nog steeds nieuwe scenario's aangedragen en namen genoemd van mogelijke betrokkenen.

Gouden tip

Er lag al een tijdje een beloning klaar van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot een doorbraak in de zaak. De hoofdofficier van justitie heeft dat bedrag onlangs verhoogd naar 30.000 euro.

Met weduwe Kitty gingen we in 2017 terug naar de plek waar Hans werd gevonden:

LEES OOK: