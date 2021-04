Korfballers Fortuna naar zaalfinale in Ahoy, TOP uitgeschakeld

Korbalclub Fortuna/Delta Logistiek uit Delft heeft de finale bereikt van de Korfballeague. In de derde en beslissende wedstrijd in de halve finales werd met overtuigende cijfers (22-15) gewonnen van Koog Zaandijk (KZ). In de finale ontmoeten de Delftenaren PKC dat met speels gemak Top/Litta uit Sassenheim versloeg.

De wedstrijd tussen Fortuna en KZ was lange tijd bloedstollend spannend. Steeds was het stuivertje wisselen. Dan weer kwam Fortuna op voorsprong, dan weer stonden de gasten uit Koog aan de Zaan op voorsprong. De kentering in de wedstrijd kwam halverwege de tweede helft. Toen boog Fortuna een 12-13 achterstand om in een 21-14 voorsprong. Het verzet van de bezoekers was toen inmiddels gebroken en de Delftse formatie onder leiding van Ard Korporaal kon zonder al te veel inspanningen de wedstrijd uitspelen en zodoende de krachten een beetje sparen richting de finale om het Nederlands Kampioenschap aanstaande zaterdag in Ahoy Rotterdam.

Fortuna is nog altijd de regerend landskampioen. Zij wonnen de finale in het seizoen 2018/2019, toen werd in de finale PKC verslagen. In het seizoen 2019/2020 werd het zaalkorfbalseizoen als gevolg van corona niet uitgespeeld.

TOP komt tekort tegen PKC

Tegenstander in die finale is PKC uit Papendrecht. Zij versloegen in de derde en beslissende halve finalewedstrijd TOP uit Sassenheim. De ploeg uit de Bollenstreek slaagde er eigenlijk geen moment in er een echte wedstrijd van te maken. Nadat TOP de 1-0 voorsprong pakte, liep de ploeg van trainer Leon Braunstahl de rest van de wedstrijd achter de feiten aan. De voorsprong van van PKC groeide zelfs uit tot 17-8 in de eerste helft.

In de tweede helft probeerde TOP met man en macht iets aan de achterstand te doen, maar de vijfvoudig nationaal kampioen was niet bij machte het de tegenstander nog moeilijk te maken. PKC won de wedstrijd uiteindelijk met 29-19.

De finale van de Korfbal League tussen Fortuna en PKC wordt zaterdag om 16.00 uur gespeeld in Rotterdam Ahoy. Een live-verslag van die wedstrijd is te horen in Radio West Sport.