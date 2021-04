Advocaat verdachte plots in quarantaine, zaak tegen illegale fillerspuiter uitgesteld

De zaak tegen de 75-jarige Karla K. uit Zoetermeer is uitgesteld tot 1 september. De vrouw heeft zich gisteravond afgemeld voor de zitting omdat haar advocaat acuut in quarantaine moest. K. vroeg daarop om de zaak uit te stellen. Ze wordt ervan verdacht dat ze jonge meisjes inspoot met ondeugdelijke siliconen. Minstens twaalf jonge vrouwen zijn daarvan het slachtoffer geworden.

De verdenking gaat over de periode van januari 2005 tot eind 2013. Karla K. presenteerde zich in die tijd als iemand die gespecialiseerd was in het opvullen van platte billen met siliconen. Ze deed dat in haar rijtjeshuis in Zoetermeer, waar ze een kamer had ingericht als een soort operatiekamer. Voor de behandeling gebruikte ze PMMA. In vloeibare vorm is dat een bestanddeel van smeerolie.

Het is al de tweede keer dat de zaak wordt uitgesteld om medische redenen. Vorig jaar oktober moest K. plotseling worden geopereerd. Volgens een kantoorgenoot van de advocaat die nu in quarantaine moest spijt het de verdachte heel erg dat het weer niet door kon gaan. 'Ze was graag aanwezig geweest om alle vragen te beantwoorden, maar ze voelt zich niet sterk genoeg om het zonder haar advocaat te doen', aldus de raadsman, met wie een videoverbinding was.

Woede

De slachtoffers die de zaak kwamen bijwonen waren boos en teleurgesteld over het nieuwe uitstel. 'Ik ben zo klaar met die vrouw', zei één van de gedupeerden. Een deel van de slachtoffers heeft een schadeclaim lopen tegen K..

De rechtbank bepaalde wel dat K. in elk geval voor 1 september bij de politie verhoord moet worden, zodat er tenminste een verklaring op papier staat die de rechtbank kan gebruiken.

Meer slachtoffers

K. is in elk geval actief geweest tussen 2005 en 2016. In dat laatste jaar werd ze ontmaskerd door het SBS-6 programma Undercover in Nederland. De twaalf aangiftes waarvoor ze wordt vervolgd beslaan de jaren 2005 tot 2013. Waarschijnlijk zijn er meer slachtoffers.

