'Laagvliegende' ooievaars bouwen nest op Haags woonhuis

Hoewel er in de omgeving nestpalen beschikbaar zijn, heeft het ooievaarsstel duidelijk de voorkeur gegeven aan een woonhuis in de wijk Mariahoeve om hun nest te bouwen. Dat gebeurt de afgelopen jaren wel vaker, zo zegt de vogelbescherming. 'Mariahoeve is van oudsher een plek waar ooievaars nestelen. Ze broeden graag bij elkaar in een kolonie en inmiddels zijn er zes bezette nesten.'

Dat de ooievaars midden tussen de mensen wonen is leuk, maar brengt ook gevaren met zich mee. De ooievaars lopen langs de weg en in de berm, of vliegen laag over de grond op zoek naar takken voor hun nest. Daarom heeft de Vogelbescherming weggebruikers gevraagd om langzaam te rijden. Ook zijn er borden langs de weg geplaatst die automobilisten moeten waarschuwen voor laagvliegende ooievaars.

Foto: Haagse Vogelbescherming

Winterontmoeting

Volgens de Vogelbescherming heeft het paar elkaar in de winter ontmoet. In de koude maanden verzamelen ooievaars zich geregeld in het weiland naast Park Marlot. De bomen rondom het veld bieden de vogels beschutting tegen de elementen. Daarnaast valt in die omgeving tijdens koude periodes nog voldoende eten te vinden zoals grote insecten, regenwormen, mollen en muizen.

De Vogelbescherming kent een van de twee ooievaars goed. Het mannetje is in 2018 in het zuiden van Den Haag geboren, in een boomnest bij Manege Berenstein. Toen hij jong was kreeg hij in verband met een wetenschappelijk onderzoek een ring om zijn poot met een identificatienummer. Het vrouwtje is geen bekende van de Vogelbescherming. Ze heeft geen ring om haar poot, dus is het niet duidelijk hoe oud ze is en waar ze vandaan komt.

Driehoeksverhouding

Het nestelend ooievaarskoppel ziet er misschien verliefd uit, maar volgens Caroline Watla van de Vogelbescherming zijn de vogels vooral gericht op het maken van nakomelingen. Zo is er zelfs een vreemdganger tussen de ooievaars die zich in Mariahoeve gevestigd hebben. Op de nabijgelegen flats zijn namelijk twee nesten bezet door drie ooievaars. 'Er zijn drie ooievaars, en de eerste ooievaar pendelt gewoon van het eerste nest naar het tweede nest. Er is sprake van een driehoeksverhouding,' lacht Caroline.

De methode klinkt misschien wat vreemd, maar de resultaten liegen er niet om. Volgens Caroline worden de eerste eieren al uitgebroed. 'We zien dat een ooievaar helemaal plat op het nest zit. Dat is een teken dat ze waarschijnlijk al zit te broeden op de eerste eitjes.' De kersverse ouders trekken in de omgeving veel bekijks. Zo ook van bloemenverkoopster Mariska, die de ooievaars vanuit het raam van haar bloemenkiosk op de voet volgt: 'Ik noem ze Jut en Jul.'

