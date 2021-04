Verbazing bij epidemioloog: 'Men wil maar niet zien dat het zo druk is in de ziekenhuizen'

Het kabinet werkt in vijf fases toe naar volledige openstelling van de samenleving en introduceerde hiervoor tijdens de persconferentie dinsdagavond een stappenplan. Het vizier voor versoepelingen staat afgesteld op eind april. Volgens Frits Rosendaal, epidemioloog van het LUMC, is het een wijs besluit niet al vanaf volgende week de druk van de ketel te halen.

Aanvankelijk leek het de bedoeling per 21 april de eerste versoepelingen door te voeren, maar demissionair premier Mark Rutte maakte tijdens de persconferentie duidelijk dat dit ‘gelekte plan’ een eigen leven was gaan leiden en zodoende valse hoop creëerde. Wat Frits Rosendaal betreft heeft het kabinet er goed aan gedaan eventuele versoepelingen uit te stellen, gezien de nijpende situatie in de ziekenhuizen, zei hij in het radioprogramma West wordt Wakker.

'De ziekenhuizen, de IC's liggen weer net zo vol als vorig jaar april. Dat betekent dat ziekenhuizen de gewone zorg weer aan het afschalen zijn', zegt Rosendaal. 'Niet alleen operaties en ingrepen die je net zo goed eeuwig kunt uitstellen. We hadden juist voorgenomen dit niet weer te laten gebeuren, dus versoepelen kan gewoon niet.'

Moeilijk te voorspellen

De epidemioloog is verbaasd dat er een blinde vlek lijkt te zijn voor de situatie in de zorg bij partijen als werkgeversorganisaties, die maar hameren op het openen van terrassen, winkels en andere versoepelingen van de maatregelen. 'Terwijl het zo druk is in de ziekenhuizen. Dat men dat maar niet kan zien...'

IC-arts Diederik Gommers uitte eveneens zijn bezorgdheid over de positiviteit die lijkt te heersen om dan eind april wel de eerste stappen te kunnen zetten op het gebied van versoepeling, terwijl volgens hem een daling in coronabesmettingen pas vanaf half mei realistisch is. Rosendaal: 'Wat Gommers zegt is: maak mensen niet blij met een dooie mus. Het zou kunnen dat er vanaf 29 april een klein stapje kan, maar ook niet. Het is moeilijk te voorspellen. Het is zo dat je pas twee weken later ziet wat het effect is, wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Toch ben ik geneigd een klein beetje optimistisch te zijn. Bovendien gaan epidemieën voorbij. Daar is geen optimisme voor nodig, dat is zeker.'

Accepteren van risico's bij vaccineren

Het zou volgens hem helpen als er stappen gemaakt kunnen worden met vaccineren. Dinsdag kwam het nieuws van het Janssen-vaccin naar buiten dat Amerika zijn vaccinaties met dit vaccin stopgezet heeft vanwege zes trombosegevallen, op zeven miljoen prikken. Nederland heeft maar liefst elf miljoen Janssen-vaccins besteld. Er was ook al veel te doen rond het vaccin van AstraZeneca. Hoe nu verder? Volgens Rosendaal gaat het om 'extreem zeldzame bijwerkingen'.

'Janssen heeft de levering aan de EU zelf stopgezet. Er is nog geen besluit genomen over het Janssen-vaccin, het is goed om de zaak eerst goed uit te zoeken. We zullen daarnaast moeten accepteren dat er risico's zijn verbonden aan alles wat je doet en dat het, zoals de GGD Amsterdam al zei, niet nodig is steeds op de pauze- of stopknoppen te drukken. En dat als de risico's zo klein zijn, ze ook opwegen tegen de ziekenhuisopnames', zegt Rosendaal.

