Woningkopers krijgen per ongeluk persoonsgegevens van ruim 1100 andere belangstellenden

Belangstellenden voor woningen in het nieuwbouwproject Koningskwartier in Zevenhuizen hebben maandagavond een mail ontvangen van vastgoedbedrijf Heijmans met daarin de persoonsgegevens van ruim 1100 andere belangstellenden. Die gegevens stonden in een excel-bestand dat per ongeluk aan het bericht was toegevoegd. Het bedrijf heeft de ontvangers van de mail excuses aangeboden en het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De e-mail was bedoeld om belangstellenden te informeren dat ze waren uitgeloot voor een woning in het bouwproject. Daarbij ontvingen ze een bestand met de persoonsgegevens van alle ontvangers van de e-mail. In het bestand waren onder meer de NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en de salarisgegevens van de ontvangers opgenomen. Volgens het bedrijf hebben zeker 1100 mensen de mail ontvangen. Heijmans heeft de ontvangers verzocht de e-mail en de bijlage te verwijderen.

'Ondanks dit verzoek is het mogelijk dat ca. 1100 ontvangers het e-mailbericht hebben ontvangen en ingezien. Wij betreuren dit incident ten zeerste en nemen uiteraard meteen maatregelen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt,' schrijft directrice Lonneke Zuijdwijk in een excuusmail. 'Er rest mij niets anders dan u namens Heijmans en de Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II CV onze welgemeende excuses aan te bieden.'

Menselijke fout

Jeroen van den Berk, woordvoerder bij Heijmans Vastgoed, geeft aan dat het lek maandagavond direct na verzending van de e-mail werd opgemerkt. 'Toen hebben we geprobeerd zoveel mogelijk mails terug te halen,' legt Van den Berk uit. Hoeveel mensen de mail daadwerkelijk hebben ontvangen is niet bekend. 'Maar dat dat er dan iets minder zouden zijn neemt niet weg dat dit een vervelende situatie is.'

Volgens Van den Berk neemt het bedrijf haar verantwoordelijkheden op het gebied van persoonsgegevens heel serieus, en is het datalek het gevolg van een menselijke fout. 'We hebben een hoog bewustzijn op dit gebied. We krijgen hier trainingen voor en hebben specialisten in dienst. Maar we zijn ook een bedrijf met 5000 werknemers, en dan kan iemand een fout maken,' legt hij uit. 'Ook de persoon door wie dit komt voelt zich erg schuldig. Dit maakt intern ook wat los.'

Extra alert

Klanten die de bijlage hebben ontvangen hebben inmiddels een excuusbrief van directrice Lonneke Zuijdwijk ontvangen. Daarin staan onder meer de contactgegevens van een contactpersoon bij Heijmans die speciaal is aangesteld om de ontvangers van het datalek te assisteren. 'We hebben daar iemand voor vrijgemaakt die 24/7 beschikbaar is voor onze klanten,' legt Van den Berk uit. Die persoon is volgens hem gespecialiseerd in het beschermen van persoonsgegevens.

Omdat het bestand ook de e-mailadressen en telefoonnummers van de ontvangers zelf bevat heeft Heijmans in haar excuusbrief iedereen gewaarschuwd om extra alert te zijn op phishing mails uit naam van Heijmans.