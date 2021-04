Slechte voorlichting zorgt voor lage vaccinatiebereidheid: 'De angst is groot'

In de Haagse Schilderswijk komt soms maar dertig tot veertig procent van de mensen die uitgenodigd wordt voor vaccinatie opdagen voor een coronaprik. Dat baart de huisartsen in dit gebied zorgen.

In de achterstandswijken wonen relatief veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, maar volgens Maddoe heeft dat weinig te maken met de angst die is ontstaan voor vaccins. 'Mensen krijgen geen betrouwbare informatie', zegt hij. Ook zou de informatie die beschikbaar is, veel meer toegespitst moeten worden op de laaggeletterden in de wijk.

Derwisj Maddoe | Foto: Omroep West

Maddoe heeft hierover contact gehad met de gemeente en met andere geloofsgemeenschappen. Zelf pleit hij ervoor om het belang van vaccinaties ook mee te nemen in de vrijdagmiddagpreek van de moskeeën. 'Op het moment dat de imam iets zegt, of de schriftgeleerde iets roept, wordt het geconsumeerd. Bijna blindelings geconsumeerd.'

Maatschappelijke organisaties

Maddoe ziet ook een rol weggelegd voor vrijwilligers. Die komen bij mensen thuis, ook bij mensen die meestal wegblijven bij de dokter. Bovendien zijn dat vaak vertrouwenspersonen. In Den Haag zijn dat bijvoorbeeld de Schilderswijkmoeders. Ze genieten vertrouwen in de wijk en de moeders gaan in gesprek met vrouwen die twijfelen over een vaccinatie. 'Ik was laatst bij een vrouw van 79. Ze wilde niet gaan. Ze was bang geworden door verhalen in de media. We horen ook verhalen van jongeren die denken dat je door AstraZeneca geen kinderen meer kunt krijgen', zegt Schilderswijkmoeder Faiza.

'Het moet beter uitgelegd worden. Daar ligt een rol voor de huisartsen. Die moeten mensen informeren dat de prik veilig is. Maar ook moskeeën, kerken, stichtingen, ze moeten allemaal informatie geven over de vaccinatie. Want echt een goede uitleg is er niet,' volgens Faiza. Folders in verschillende talen lossen maar een deel van het probleem op. 'Niet iedereen kan lezen. Het zou beter zijn als op tv wordt verteld hoe goed het coronavaccin werkt.'

'Ze hebben allemaal kinderen'

De laaggeletterdheid speelt volgens de Marokkaanse Islamitische Organisatie Assalam in Gouda minder mee, denkt vice-voorzitter Farid Habyby. 'Uiteraard zijn er - vooral oudere - mensen die de taal niet machtig zijn en niet goed kunnen lezen. Maar ze hebben wel allemaal kinderen en die kunnen het wel. Bovendien is er zoveel over vaccineren te doen, dat je zo'n oproepbrief niet makkelijk over het hoofd ziet als je hem krijgt', zegt Habyby in de moskee aan de Goudse Dunantsingel.

Farid Habyby | Foto: Omroep West

Het is belangrijk dat de informatie klopt, want Habyby ziet dat de angst voor AstraZeneca groot is. 'Daarom organiseren wij samen met de GGD en de gemeente voorlichtingsbijeenkomsten. Die worden ook rechtstreeks op Facebook gestreamd en mensen kunnen hun vragen rechtstreeks aan de deskundigen stellen. Ook hun kritische vragen.' Binnenkort wordt weer zo'n bijeenkomst gehouden, specifiek over vaccinaties en corona.

Ramadan maakt niet uit

Zowel Habyby als Maddoe zeggen dat de ramadan niets te maken heeft met het niet op komen dagen bij vaccinatie. 'Het gaat hier in Gouda om ouderen die worden gevaccineerd en mensen met een zwakke gezondheid. Met een zwakke gezondheid hoef je sowieso niet aan de ramadan mee te doen. En veel ouderen die vrezen dat ze zondigen tegen de regels, hebben hun afspraak pas na de ramadan', zegt Farid Habyby. Bovendien is het accepteren van een vaccinatie niet zondig, zegt Derwisj Maddoe: 'We hebben onze gezondheid gekregen van de Schepper, van Allah, en dat is wat je moet koesteren.'

De 79-jarige vrouw uit de Haagse Schilderswijk die twijfelde over een prik is uiteindelijk toch ingeënt. 'Ik heb veel met haar gepraat, haar overgehaald om samen met de huisarts te gaan praten en toen heeft ze zich toch laten vaccineren', zegt Schilderswijkmoeder Faiza.