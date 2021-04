Slachtoffer Malek F.: 'Mijn leven is verpest door Satan himself'

Malek F. heeft met zijn messteken levens verwoest, vinden zijn slachtoffers. De getraumatiseerde gedupeerden geloven niet dat F. geen terroristische motieven had toen hij hen op 5 mei 2018 neerstak in Den Haag. Dat lieten ze woensdag aan het gerechtshof weten met indringende slachtofferverklaringen.

'Ik heb nog elke nacht traumatische nachtmerries', zegt Fazal Amin, het tweede slachtoffer. Hij belandde met hevige steekwonden in het ziekenhuis en moest vechten voor zijn leven. 'Ik heb de aanslag op mijn leven overleefd, maar de man die ik was, is dood.' Zijn verklaring werd voorgelezen door een medewerker van slachtofferhulp, omdat zijn gezondheid het niet toelaat dat Fazal de zitting zelf bijwoont.

Hij noemt het onterecht dat F. de steekincidenten probeert af te schuiven op zijn psychose en falende instanties. 'F. was alert en absoluut niet verward. Ik ben diep geschokt dat iemand zo beschermd wordt door het rechtssysteem. Waar is mijn recht?'

'Shockerende uitspraak'

F. kreeg van de rechtbank in 2019 geen celstraf opgelegd, alleen tbs met dwangverpleging. Een shockerende uitspraak, vindt Fazal. 'Ik voel me onbelangrijk. Men spreekt van een vlaag van verstandsverbijstering, maar in mijn optiek mag dit geen vrijbrief zijn van een monsterlijke daad. Deze man heeft de aanslag voorbereid, hij liep rustig van slachtoffer naar slachtoffer.'

'De dag waarop mijn leven verwoest werd is als een brandmerk op mijn ziel gedrukt. Mijn wereld blijft afbrokkelen. Ik moet strijden voor alles, voor inkomen en passende behandeling. En hij krijgt alle zorg die hij nodig heeft. Waar is de rechtvaardigheid? Het is oneerlijk dat mijn leven verwoest is en zijn straf minimaal is.'

'Gezin kapot gemaakt'

De echtgenote van Fazal zei: 'Deze laffe dader heeft niet alleen het leven van mijn man op brute wijze kapotgemaakt, maar ook dat van zijn vrouw en kinderen.' In tranen vertelde ze: 'Mijn man is zichzelf niet meer. Hij is nu een sombere man die met moeite zijn hoofd boven water probeert te houden.' Haar man durft niet meer met het openbaar vervoer te reizen. De vrouw vindt dat de Syrische vluchteling F. 'al zijn kansen die hij van Nederland heeft gekregen heeft verprutst en dat hij misbruik maakt van het rechtssysteem'.

Ook uit de derde slachtofferverklaring kwam woede en teleurstelling over het rechtbankvonnis naar boven. 'Ik geloof niet dat je handelde in een psychose', liet dit slachtoffer voorlezen. 'De nare littekens zullen me tot aan mijn dood aan jouw gruweldaden herinneren.' De verklaring besloot met een boodschap voor F.: 'Op de vorige zitting zei je dat jouw leven verpest is door Satanisten. Mijn leven is verpest door Satan himself.'

Spijt

Na de verklaringen kreeg F. het woord. 'Ik betuig spijt voor wat er gebeurt. Ik voel wat de slachtoffers voelen', zei hij. Ook kwamen woensdag twee deskundigen aan het woord. De psycholoog en psychiater hebben F. onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en handelde vanuit een psychose die veroorzaakt werd door schizofrenie. De deskundigen adviseren een gedwongen tbs-behandeling voor Malek F.

Vrijdag komt het Openbaar Ministerie (OM) met de strafeis tegen F. Zijn advocaat komt daarna aan het woord.

