Sonja keek rat op haar toilet recht in de ogen: 'Ik heb keihard gegild'

Wekema woont op het Koningsplein in Den Haag. Een paar maanden geleden krijgt ze de schrik van haar leven als ze naar de toilet gaat. 'Ik was 's avonds aan het werk en op een gegeven moment hoorde ik een plons in mijn wc. Toen ik ging kijken zag ik spatten water op en rond de pot. Dat vond ik verdacht en ik heb de wc gelijk doorgespoeld. Vervolgens lichtte ik de wc-bril op en toen keek die rat mij recht in de ogen. Ik heb keihard gegild en geroepen: er zit een rat in mijn wc!'

Ze heeft nog steeds weleens de rillingen als ze terugdenkt aan dat moment. 'Ik heb onderhuids nog altijd een gevoel van: gadver, als dit nog eens gebeurt? Het is gewoon vies.' Wekema wil dat de gemeente een onderzoek start naar de staat van het riool. 'In de elf jaar dat ik hier woon is de riolering geen een keer aangepakt. Van deskundigen heb ik begrepen dat wortels van bomen gaten kunnen maken in de riolering en ratten van daaruit je huis in kunnen komen.'

Riolering

VVD-raadslid Ayse Yilmaz vindt dat de gemeente actie moet ondernemen om het rattenprobleem op het Koningsplein aan te pakken. 'Vaak wordt rattenoverlast veroorzaakt doordat voedsel op straat wordt gegooid of blijft liggen', zegt Yilmaz. 'Maar dit is duidelijk een rioleringsprobleem. Dat is bij uitstek een taak van de gemeente om op te lossen.'

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) zei eerder tijdens een commissievergadering over rattenoverlast dat het rioleringsstelsel scherp in de gaten gehouden wordt door de gemeente. Ook probeert het stadsbestuur de riolering up-to-date te houden. Voor huiseigenaren kan een terug-klap-klep op de riolering een oplossing zijn, stelde hij.

'Make it happen'

Wekema wil vooral dat er snel iets gebeurt en doet een oproep aan de gemeente. 'Mensen zijn altijd goed in praten', zegt ze. 'In mijn werk als organisatieadviseur zeg ik vaak tegen directieteams en mensen op de werkvloer: doe er nou wat aan. Make it happen. Dat moet de gemeente ook doen.'

