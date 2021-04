Uitvaartverzorgers over coronatijd: 'Moeilijk om bij veel verdriet afstand te houden'

Kupras verzorgt zo'n 110 uitvaarten per jaar. Wat haar het afgelopen jaar opviel, was een opvallend aantal 'indirecte' coronadoden. 'Ik spreek veel familieleden die vermoeden dat eenzaamheid de reden voor het overlijden was. Echt heel zielig. Mensen wonen in een verzorgingshuis en dan komt er niemand meer op bezoek. Het plezier in het leven verdwijnt daarmee.'

Het noodgedwongen moeten maken van keuzes, maakt het verzorgen van een uitvaart in coronatijd moeilijk. 'Mensen moeten kiezen. Wie krijgt er welke rouwkaart? Wie mag wel bij de dienst aanwezig zijn en wie moet de livestream volgen?', noemt Kupras als voorbeelden. Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. 'Van tevoren ben ik heel duidelijk dat het er geen 51 mogen zijn', zegt de uitvaartverzorger.

UItvaartverzorger Monique Kupras

'Ook houd ik een toespraak waarin ik iedereen vraag de anderhalve meter afstand aan te houden, maar het blijft lastig. Mensen mogen elkaar niet omhelzen. Ik vraag of men elkaar als alternatief een handkus wil geven of hun hand op het hart willen leggen. Maar steeds vaker zie ik de nabestaanden elkaar wel vasthouden. Het is moeilijk om bij veel verdriet afstand te houden.'

Uitvaart digitaal bespreken

Iwan van Dongen van het Zoetermeerse Van Dongen UitvaartZorg heeft vorig jaar voor ongeveer dertig mensen die zijn overleden door een coronabesmetting de uitvaart verzorgd. 'In een normaal jaar verzorg ik met mijn collega’s zo’n honderdtachtig tot tweehonderd uitvaarten. Het was zeker drukker afgelopen jaar', vertelt Van Dongen.

'Het is een lastige tijd. Zo bespreken we de uitvaart het liefste aan tafel, bij mensen thuis. Nu gaat dat niet, het moet digitaal en dat is jammer je bouwt zo geen band op'.

Uitvaartverzorger Iwan Verdongen

Rouwdienst intiemer

Een andere uitvaartverzorger in Zoetermeer is Desley Boxtart van uitvaartbedrijf By Desley. Zij verzorgt zo'n veertig uitvaarten per jaar. De coronapandemie zorgt bij haar niet voor meer drukte. 'Vorig jaar had ik één persoon die was overleden aan de gevolgen van corona', vertelt Desley. 'Wat ik vooral merk, is dat een rouwdienst intiemer wordt.'

Door de coronamaatregelen mogen er minder mensen bij een dienst aanwezig zijn, waardoor er vooral directe nabestaanden in de zaal zitten, aldus de uitvaartverzorger. 'Ik hoor van families dat ze het eerst jammer vinden dat ze maar zo weinig mensen mogen uitnodigen, maar achteraf vertellen ze dat er daardoor ook een intimiteit ontstond die heel fijn was.'

LEES OOK: Uitvaart nog maar met vijftig personen: 'Het is heel erg triest'