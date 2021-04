Bij ons in Laak: Kamperen in Spoorwijk en voetballen op het Ketelplein

Maar, naast het opbouwen van tenten en varen in een bootje is er meer te beleven in Laak. Dat merkt Fred als hij op een trapveldje staat tussen de plaatselijke jeugd. 'We mogen van geluk spreken dat we een veldje hebben', zegt een van de jonge voetballertjes.

Vooral zijn ze trots op Sandro, de man die de kinderen begeleid. Met een heuse yell wordt de coach bedankt voor zijn niet aflatende inzet op het Ketelveld. Terwijl de talenten 'hieperdepiep Sandro' roepen, loopt Fred alweer door naar de volgende bestemming in de wijk.

'Ik word zen van de camping'

Dat is de buurtcamping. De tentenverzameling staat in Spoorwijk waar Marjan lekker geniet van het voorjaarszonnetje. 'Hier in het park hebben we lekker een camping opgezet', zegt ze tevreden. 'Het is fantastisch. Ik word er helemaal zen van.'

Spoorwijk is niet de enige buurt met een camping. 'We zetten die buurtcampings in heel Nederland op zodat je je buren leert kennen', vertelt Marjan tegen Fred. 'Mekaar even een goede vakantie toewensen. De kinderen kunnen hun lol op.'