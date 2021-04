Bloemencorso verkoopt via drive-through ruim 2800 'doe-het-zelf corsoharten'

Ook dit jaar worden er geen corsowagens opgestoken in de Bollenstreek. Als onderdeel van het alternatieve corsoprogramma van de Bloemencorso Bollenstreek is daarom de actie 'Doe-het-zelf corsohart' afgelopen weekend van start gegaan. Met een pakket van tien euro, met daarin een hart van 40 centimeter, verse hyacinten, steekmateriaal en een instructievideo die is gemaakt door de betrokken arrangeurs, kan iedereen zijn of haar eigen corsogevoel creëren.

Hyacinten op een corsohart | Foto: Omroep West

De verwachting was dat er 800 pakketten zouden worden verkocht. De organisatie is dan ook verrast door het succes van de actie: er zijn uiteindelijk 2800 pakketten opgehaald. Vrijwilligers hebben hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. 'Dat is overweldigend geweest, we vinden het fantastisch dat mensen zo reageren op deze actie', aldus vrijwilligster Marjon van Sluis.

Hart voor een vriendin die corona heeft gehad

Een emotionele bezoekster van de drive-through vertelt over een vriendin die corona heeft gehad. Ze gaat samen met haar dochter het hart versieren en geeft het dan aan haar vriendin. 'Ze heeft het heel erg zwaar en ik wil haar een steuntje in de rug geven', aldus de vrouw.

Er werden ruim 2800 corsoharten verkocht | Foto: Omroep West

De organisatie hoopt via een alternatieve programma samen de inwoners van de regio toch een groots bloemenfeest te maken van het oorspronkelijke corsoweekend van 17 en 18 april. Dit geurige en kleurige spektakel wordt normaal gesproken in één week door meer dan een miljoen mensen meegevierd. Hoogtepunt is corsozaterdag, wanneer bonte praalwagens en met bloemen versierde wagens hun 42 kilometer lange tocht afleggen.

'Hoe graag we dit ook anders zouden willen, in 2021 zal het bloemencorso niet plaatsvinden zoals hierboven omschreven. De coronapandemie noodzaakt ons om de plannen aan te passen. Wij nodigen dit jaar niet de wereld uit om naar het bloemencorso te komen, maar wij brengen het bloemencorso naar de wereld', aldus de organisatie.

ZIE OOK: Eruit op de Buis: Bloemencorso