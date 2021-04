Delft eert jazzmuzikant Ronald Snijders met expositie

Snijders is een muzikant die al vijftig jaar in Delft woont en die in alle hoeken van de wereld met zijn spel zijn luisteraars kan ontroeren. Bij zijn concerten - van Suriname, Litouwen, Bratislava en Duitsland tot Hongarije, Senegal, Mexico en Finland - swingt iedereen mee als hij zijn slotlied Saramaka speelt. Hij maakte meer dan zestig cd's.

Voor de virtuoze fluitist is de expositie aan de Coenderstraat extra bijzonder omdat hij daar zijn eerste kamer vond in de jaren zeventig. 'Ik belde gewoon aan om een kamer te zoeken en op nummer 11 deden meneer en mevrouw Steenbergen open. Het was een wat oudere dame en ze zei: misschien kunnen we de kamer boven aan deze meneer geven.'

En nu, zoveel jaar later op een minuut afstand van diezelfde Coenderstraat, is deze expositie. 'Ik heb me via de muziek kunnen profileren en heb het zover kunnen schoppen dat er een grote expositie over mij hangt en daar ben ik heel trots op', lacht Snijders.

Coronacrisis dramatisch voor muzikanten

Zijn gezicht vertrekt als het over de coronacrisis gaat. 'Voor muzikanten is alles in een keer weggevallen en dat is dramatisch, want muziek verbindt. Muziek verbroedert. Begrafenissen met muziek, trouwpartijen, verjaardagen, schoolconcerten; het verbindt mensen op een hele effectieve manier en dat is weggevallen. Niet alleen de muzikanten lijden eronder maar ook het publiek.'

De expositie staat opgesteld achter de ramen van het Huis van de Stad en is alleen te bezichtigen van buitenaf. Dus loop je langs de expositie tijdens je dagelijkse coronawandeling door Delft, dan reis je door de tijd met posters van zijn roemruchte optredens. Door het scannen van QR-codes kun je de muziek ook beluisteren.

LEES OOK: Pianist geeft concert op vaccinatielocatie in Zoetermeer: 'Mensen zijn dankbaar'