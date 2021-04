Jonge vosjes in Haagse Bos trekken bekijks: 'Ze hebben het naar hun zin'

Al weken staan er fotografen met telelenzen en andere geïnteresseerden vanaf een paadje het Haagse Bos in te staren. 'Er zitten babyvosjes', zegt een vrouw die ook staat te turen. 'Ze zijn vroeg dit jaar in het Haagse Bos', vertelt boswachter Mark Kras van Staatsbosbeheer tegen mediapartner Den Haag FM. 'Ze had al heel vroeg een nest. Om de één of andere reden heeft de vos het goed naar z'n zin in het bos.'

Dat geïnteresseerden komen kijken bij het vossenhol vindt Kras prima. Maar hij zegt wel: 'Blijf op het pad, dan hebben we zoveel mogelijk lol ervan.' Het is vervolgens een kwestie van geduld om de vosjes te zien. 'En als je op het pad blijft, zullen de vosjes zich eerder laten zien. Als ze een rustige jeugd hebben, kunnen ze mooi opgroeien.'

Bij de zogeheten kraamkamer in het bos staat een informatiepaneel met tips over hoe je zo lang mogelijk kan genieten en wat je niet moet doen. Ondertussen houdt de moeder alles goed in de gaten en zit ze vooral in het hol. 'Als ze het te onveilig vindt, wisselt ze van vossenburcht', vertelt Kras tegen Den Haag FM.

Niet voeren

Daarnaast is het ook belangrijk om de vossen niet te voeren. 'Dat is het domste om te doen', zegt de boswachter. 'Wij eten te zoet en te zout, dat voer is zeer ongezond voor vossen.' Daarbij zijn vossen van nature schuw en mijden ze mensen. 'Als je ze gaat voeren gaan ze hun gedrag veranderen en komen ze meer in onze leefomgeving.' En zorg dat ze niet te veel van ons afval eten, waarschuwt Kras. 'Ik zeg altijd: neem je afval mee naar huis als je naar een natuurgebied gaat.'

Bijkomend nadeel van het voeren van vossen is dat ze zelf niet leren jagen en zo afhankelijk worden van mensen. 'Er is voldoende voedsel in het Haagse Bos, ze eten muizen, ratten en ook wel eens een eend.' De boswachter hoort ook verhalen dat er ouders zijn die tegen kinderen zeggen: geef maar wat vlees. 'Dan kan je er op wachten dat zo'n kind gebeten wordt door een vos. Je moet zulke dingen niet doen, laat de vos met rust.'

Slechts twintig procent overleeft jeugd

Wanneer de vosjes groot genoeg zijn, verlaten ze het hol. 'Tot september blijven ze bij de ouders en dan moeten ze hun eigen weg vinden.' Maar dat opgroeien is nog niet zo makkelijk. 'Niet alle vossen worden volwassen, slechts twintig procent overleeft de jeugd', vertelt Kras.

Dat komt vooral door de beperkte hoeveelheid territorium dat beschikbaar is. 'Vossen jagen andere vossen uit hun territorium. De weggejaagde dieren gaan dan rondzwerven en hebben weinig tijd om voedsel te vinden. Dan worden ze steeds brutaler en belanden ze nog wel eens in een kippenhok. Dat laatste stukje volwassen worden, is een lastige tijd, zeker als je geen vaste plek hebt om te leven.'