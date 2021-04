Leidse buurt ongelukkig met containerwoningen, niet met de bewoners

De containers worden bewoond door vier reguliere bewoners en twaalf bewoners van de Stichting Binnenvest: voormalig daklozen en ex-verslaafden. In de zomer van 2020 zijn de containers neergezet en ze blijven tien jaar staan. De buurt was er vorig jaar al niet blij mee en nu -een half jaar later- is het tijd voor een eerste evaluatie: 'Het is erger dan we dachten', zegt De Haan.

Waar hij woont, aan de Verdamstraat, is de afstand tot de tijdelijke woningen 20 meter, maar één straat verderop staan ze nog dichterbij. 'Als ik uit mijn woonkamer kijk, zie ik ze, als ik uit mijn studeerkamer kijk zie ik ze. Maar er zijn woningen waar echt naar binnen gekeken kan worden. Het bederft ons woongenot qua zicht en licht en beperkt onze privacy'.

Geen klachten over inwoners

Over de inwoners zijn overigens geen klachten. De Haan: 'Er is door corona maar heel weinig contact. Er zou een soort kennismaking komen maar dat is, ook door corona, nog niet gebeurd'.

Janneke Oude Groen van Stichting de Binnenvest: 'We hebben echt zorgvuldig gekeken naar wie we hier neer zouden zetten. Enerzijds of de mensen wel toe waren aan wat zelfstandiger wonen na hun verblijf in de dag- en nachtopvang, anderzijds of ze geen overlast zouden veroorzaken voor de buurt.'

Sterke buurt moet rek hebben

Dat deel van het project lijkt geslaagd. De Haan: 'Wij hebben niks tegen deze mensen. En we snappen ook dat Leiden zegt dat een sterke buurt zoals de onze dit aan moet kunnen, maar de plaats vinden we echt verkeerd.' Hiermee doelt hij op de plaatsing dichtbij de huizen, maar ook op de schade voor het sportveld. 'We hadden hier een groot speelveld voor de school, de jongeren en de kleintjes. De woningen staan nu midden op dat veld. Dat is zonde'.

Wat de buurt verder steekt is dat de gemeente de noodwoningen 'zomaar' neer heeft gezet. Omdat het om tijdelijke bebouwing gaat, hoefde de gemeente geen inspraakprocedure te beginnen. 'We hebben allerlei alternatieven aangedragen,' aldus de Haan, 'maar dit moest en zou het worden. Dat geeft niet veel vertrouwen in hoe serieus de gemeente de buurtparticipatie neemt'.

Toekomst

Kijkend naar de toekomst hebben de buurtbewoners en Stichting Binnenvest toch een verschillende droom. De buurt wil graag dat de woningen over 9,5 jaar weer weg gaan. De Binnenvest hoopt dat de containerbewoners dan volledig geïntegreerd zijn in de buurt. Oude Groene: 'We hopen echt dat het een succes wordt'.

