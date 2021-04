Otter met twee jongen gespot in Nieuwkoop

In het gebied van de Nieuwkoopse Plassen hangen vijf wildcamera's. Die worden eens in de maand bekeken door de vrijwilligers. 'Het was alweer een tijdje geleden dat we een otter in beeld zagen', legt Van Leeuwen uit. 'Wat ik hier op beeld zie is een vrouwtje met haar twee al oudere jongen. Ik schat dat ze acht á tien maanden oud zijn. Dus nog even en de moeder zal ze verstoten en dan moeten ze hun eigen weg gaan.'

De mannetjes moeten een ander territorium vinden. Ze spreiden zich uit, richting Reeuwijkse plassen. 'Maar je kan wel stellen dat Nieuwkoop de kraamkamer is voor het Groene Hart', aldus een blije boswachter.

In de jaren tachtig waren de otters in Nederland uitgestorven door onder meer slechte waterkwaliteit. Om de beestjes toch weer terug te krijgen, werden ze in 2002 uitgezet. Met succes. Achttien jaar later leven er inmiddels zo'n 450 in heel Nederland. Daarvan leven er tussen de zes en tien bij de Nieuwkoopse Plassen en zo'n vijf bij de Reeuwijkse Plassen. De eerste otter werd in 2013 in dat gebied gespot.

Bovenaan de voedselketen

Dat het goed gaat met de otter zegt veel over de stand van de natuur. 'De otter is een toppredator, een dier dat bovenaan de voedselketen staat. Hij eet voornamelijk vis, maar in deze tijd van het jaar ook kuikens en rivierkreeftjes. In het verleden was de otter onder meer uitgestorven vanwege de slechte waterkwaliteit. Hij at dieren die giftige stoffen door het water in zich hadden. De waterkwaliteit is nu zoveel verbeterd dat de otter erin kan leven', vertelt Van Leeuwen enthousiast.

