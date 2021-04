Drie jaar cel voor man die Westlandse Jim Mulder doodreed

Jim Mulder was op 5 juli vorig jaar onderweg naar huis na een feestje in een hok. Samen met een vriend reed hij op de Broekpolderlaan in Honselersdijk. Daar werd hij van zijn fiets gereden. De jongen werd gelanceerd en liep daarbij zwaar hersenletsel op. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis.

Kort na het ongeluk werd Thomasz P. aangehouden. Hij zat enkele honderden meters verderop in zijn auto: die had twee lekke banden, een scheur in de voorruit en de airbags waren opgeblazen. Volgens agenten die hem aantroffen was P. onder invloed. Ze roken alcohol en ook had hij bloeddoorlopen ogen.

Aanzienlijke hoeveelheid alcohol

P. zelf ontkende dat hij gedronken had. Na zijn aanhouding wilde hij niet meewerken aan een ademtest. De rechter ging hier niet in mee, mede omdat P. de twee fietsers ondanks hun verlichting niet had gezien. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat P. 'een aanzienlijke hoeveelheid alcohol' heeft gedronken, zo bleek tijdens het vonnis.

Ook is de Pool schuldig aan het achterlaten van Jim in hulpeloze toestand. Volgens de rechtbank moet P. hebben gezien dat zijn auto zwaar beschadigd was. Van de verklaring dat hij in 'shock' zou zijn geweest gelooft de rechtbank ook helemaal niets.

Verslagenheid

De verslagenheid in Naaldwijk was groot na het overlijden van de 17-jarige Jim, onder meer bij de voetbalclub Westlandia waar het slachtoffer speelde. De club organiseerde een groots afscheid voor de jonge speler. Zo'n 1600 mensen waren daarbij aanwezig.

Ook tijdens de zitting twee weken geleden, waarin het OM drie jaar cel eiste, was het verdriet voelbaar toen de vader van Jim een slachtofferverklaring voorlas. Het verlies van zijn zoon had een 'groot, leeg gat opgeleverd', zei hij. 'Zijn plekkie op de bank tijdens Studio Sport is leeg en blijft leeg, geen rotgeintjes meer, geen kleffe knuffels, geen appjes meer over de nieuwe spits van Feyenoord.'

