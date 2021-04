Spoorwegovergang 't Haantje na 174 jaar dicht voor verkeer

Directe aanleiding voor het project is de verdubbeling van het spoor tussen Rijswijk en Delft Campus - het vroegere Delft Zuid. Dat heeft tot gevolg dat hier veel meer treinen gaan rijden. 'De overweg was goed beveiligd, maar er is altijd een risico - hoe klein ook - op ongelukken. Overwegen kunnen bovendien storingen veroorzaken voor trein- en wegverkeer. Daarom ziet ProRail het liefst alle overwegen in Nederland op termijn verdwijnen: de meest veilige overweg geen overweg', aldus de spoorbeheerder.

't Haantje was de een-na-laatste overweg tussen Leiden en Dordrecht. Het alternatief is een compleet nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten, die straks een veilige verbinding vormt tussen de twee woonwijken Parkrijk en Pasgeld. In de onderdoorgang - 250 meter ten noorden van 't Haantje - komt aan één kant van de weg een afgescheiden fiets- en voetpad. Twee vides in het dak van de onderdoorgang zorgen voor daglicht. Die nieuwe onderdoorgang is wel drie maanden later klaar dan gepland. Dit omdat ProRail vertraging opliep bij de het verkrijgen van de benodigde grond.

De nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten | Foto ProRail

Overweg 't Haantje dankt zijn naam aan de gelijknamige herberg die sinds de zeventiende eeuw bij de hoek van de Kerstanjewetering en de Vliet lag. 't Haantje zelf is nu niet langer een doorgaande weg, maar alleen nog bestemd voor bestemmingsverkeer.

