Op weg naar Tokio: Nicole Beukers: 'Gunstig dat Spelen jaar zijn uitgesteld'

Net zoals voor heel Nederland, was afgelopen corona-jaar ook voor Beukers een gek jaar. 'We kregen in april allemaal een ergometer thuis, dus ik zat op mijn balkon te roeien. Pas toen kwam mijn onderbuurvrouw er achter dat ik roei. Dat was wel grappig.'

Gelukkig voor de Leiderdorpse mocht ze vrij snel weer de echte boot in om in eerste instantie alleen, maar al vrij snel ook weer met haar hele boot, te kunnen trainen. Beukers: 'We hebben best wel een grote groep met olympische roeiers. Dus wij konden al vrij snel weer samen trainen. Ik denk wel dat dat in ons voordeel heeft gewerkt.'

Geluk bij een ongeluk

Waar voor vrijwel elke sporter het uitstellen van de Spelen slecht nieuws betekende, kwam het voor Beukers niet heel slecht uit. 'We zaten net in de selecties en toen kreeg ik last van mijn pols, een peesontsteking', vertelt ze. 'Dat was natuurlijk een slechte timing. Dus ik voelde al een beetje tijdsdruk. Ik heb zeker mazzel gehad dat de Spelen een jaartje zijn uitgesteld.'

In Tokio is de dames dubbelvier een van de topfavorieten voor de eindoverwinning, maar helemaal goed inschatten waar de dames precies staan is lastig. 'Nieuw-Zeeland heeft al besloten geen wereldbekers te roeien, die zien we pas op de Spelen weer. Het kan ook zijn dat we China niet meer in actie gaan zien tot Tokio. Daar hebben we geen invloed op. We moeten uitgaan van eigen kracht', aldus de 30-jarige Europees kampioene.

Plezier

Voor Beukers worden het haar tweede Spelen, na een zilveren plak in Rio in 2016. Ze weet dus wat haar te wachten staat straks in Tokio. 'Ik kijk het meest uit naar het plezier. Natuurlijk is er druk, maar het is gewoon best wel gaaf dat je daar met allemaal sporters en landen bent. Dat vond ik in Rio ook zo gaaf. Dat je aan het buffet staat en ineens Usain Bolt naast je staat!'