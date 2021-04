Teylingers blij met gemeente, maar minder met ambtenaren

Inwoners en ondernemers in Teylingen zijn blij met hun gemeente, maar het oordeel over de ambtenaren verschilt met die van Hillegom en Lisse, terwijl de drie gemeenten hun ambtenaren delen. Zo kunnen de Lissese ondernemers ambtenaren het slechtst bereiken en vinden de Teylingers hen minder oplossingsgericht. Dat blijkt uit een landelijke peiling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG over de inspanningen van de gemeente.

Op bijna alle onderwerpen waarderen Teylingers de diensten van de gemeente net wat hoger dan andere Nederlanders dat doen bij hun eigen gemeente. Inwoners zijn heel tevreden over hun woon- en leefomgeving en er is veel vertrouwen in hoe Teylingen wordt bestuurd. Daadkracht en de mate waarin naar inwoners wordt geluisterd krijgen een goede beoordeling. Ook de gemeentelijke dienstverlening en digitale faciliteiten worden hoger gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde. De tevredenheid over eigen gezondheid en leven is gelijk aan het landelijk gemiddelde. 'Maar er is nog genoeg te doen', zeggen de trotse wethouders Heleen Hooij (TriLokaal, Dienstverlening) en Marlies Volten (VVD, Wonen en Financiën) in koor.

Ondernemers zijn goed te spreken over Teylingen als de plek om een bedrijf te hebben. Bereikbaarheid, parkeerruimte en staat van de openbare ruimte worden hierin bovengemiddeld gewaardeerd. Ook de gemeentelijke dienstverlening wordt hoger beoordeeld dan het landelijk gemiddelde. De relatie tussen ondernemers en de gemeente en het ondernemings- en vestigingsklimaat scoort in Teylingen gelijk als het landelijk gemiddelde. De peilingen onder inwoners en ondernemers hebben eind 2020 plaatsgevonden en zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Ambtenaren achter zelfde loket verschillend beoordeeld

Dat dorpen altijd gemiddeld hoger in geluk en tevredenheid scoren dan het landelijk gemiddelde beamen de wethouders. Wat wel opvalt is het verschil tussen de drie dorpen die samenwerken in HLTsamen. 470 ambtenaren vormen de ambtelijke werkorganisatie ten behoeve van de 80.000 inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Als ondernemers wordt gevraagd naar de houding van de medewerkers van de gemeente zegt in Teylingen 36 procent die ambtenaren toegankelijk te vinden, in Lisse 34 procent, tegenover 57 procent in Hillegom. Terwijl het toch om hetzelfde loket gaat. Zestig procent van de Hillegomse en Teylingse ondernemers noemen de ambtenaren 'oplossingsgericht', tegen 47 procent in Lisse. 'Dat is inderdaad vreemd', zegt ook wethouder Volten. 'Wij begrijpen dat ook niet. Dat gaan we met de medewerkers opnemen.'

Hillegom tevredener, Teylingen gelukkiger

Het moet goed toeven zijn in de Bollenstreek. Gevraagd naar 'Tevredenheid met het leven' geven Hillegommers zichzelf gemiddeld het cijfer 7,89 tegen 7,77 landelijk. Teylingen en Lisse zitten daar net onder (7,68 en 7,70).

Het aantal gelukkige inwoners is in Teylingen het hoogst: Hillegom en Lisse zitten respectievelijk één en een half procent onder het landelijk gemiddeld van 91,1 procent van de inwoners. In Teylingen prijst 93,5 procent van de inwoners zichzelf gelukkig.

