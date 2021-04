Wegenwacht bestaat 75 jaar: 'Van SOS-vlaggetjes langs de weg naar pech melden via de app'

Bijna 25 jaar werkt de Westlander voor de Wegenwacht. Het vreemdste wat hij ooit heeft meegemaakt, was het moment dat een lijkwagen met pech langs de weg stond. 'Er lag nog een overledene in', weet Buzing. 'Die moest toen op de snelweg overgeladen worden in een andere auto, dat vond ik wel heftig.'

'Maar gelukkig zijn er ook heel veel leuke dingen', gaat hij verder. ‘Ik heb ook wel eens een knuffel gekregen van een vrouw die zo blij was dat ze weer verder kon, daar doe je het toch voor', lacht hij.

1,2 miljoen leden jaarlijks geholpen

Het aantal auto's op de Nederlandse wegen is de afgelopen 75 jaar enorm gegroeid. Van een paar duizend in 1946 naar 8,7 miljoen in 2020. De ANWB Wegenwacht groeide mee, er zijn inmiddels meer dan 4 miljoen mensen lid en ieder jaar worden er meer dan 1,2 miljoen leden geholpen die pech hebben.

De zeven mensen die in 1946 de weg opgingen, deden dat op geel geschilderde Harley Davidson Liberator-motorfietsen die de ANWB van de Canadese bevrijders had overgenomen. Hiermee werd het voorbeeld gevolgd van de Engelse zusterclub Automobile Association (AA) die met deze vorm van dienstverlening al goede ervaringen had opgedaan.

Praatpaal maakt plaats voor de app

Er is in al die jaren veel veranderd. Zo werden er vroeger SOS-vlaggetjes langs de weg gezet als er pech was, daarna kwamen de praatpalen, maar die zijn inmiddels vervangen door apps. Ook het wagenpark groeit mee speciaal voor de 75ste verjaardag is de elektrische Volkswagen DI4 geïntroduceerd die gestrande elektrische rijders op weg moet helpen.

