Leiden haalt drempels bij onveilige rotonde toch weer weg vanwege trillingsoverlast

Sinds de oplevering waren er meerdere ongelukken omdat fietsers geen voorrang kregen, terwijl ze daar wel recht op hadden. Die ongelukken zorgden voor ophef bij omwonenden en kritische vragen in de politiek. Het verplaatsen van haaientanden, het duidelijker maken van de blokmarkering, extra waarschuwingsborden, een 'rammelstrook' in de binnenbocht en dus de twee drempels moesten de oplossing zijn.

'Deze remmen de snelheid voor het autoverkeer en verbeteren de attentie richting het kruispunt voor de fietsers, zonder dat ze trillings- en geluidshinder voor omwonenden veroorzaken', schreef verkeerswethouder Ashley North in oktober nog in een brief aan de gemeenteraad. Die trillingsoverlast bleek er sinds de drempels er liggen wel te zijn.

Zwaar verkeer niet recht over drempel

'Voorafgaand aan het aanleggen van de drempels is deskundig trillingsonderzoek uitgevoerd', schrijft North in maart aan de raad. 'Hieruit kwamen geen risico's naar voren als gevolg van het aanleggen van de drempels. De praktijk blijkt nu anders. De reden dat hier toch trillingen optreden, is doordat onder andere vrachtwagens de drempels met een snelheid hoger dan 15km/u naderen waardoor niet recht over de drempel wordt gereden. De drempel wordt daardoor aangestoten en dat levert trillingen op.'

'Trillingshinder van dit niveau in en op de woning is niet acceptabel', aldus de wethouder. Zodoende worden de drempels volgende week maandag en dinsdag verwijderd. Als alternatief gaat de gemeente aanvullende wegmarkering plaatsen. Aan de andere zijde van de fietsrotonde, in de Koninginnelaan, is ook een drempel aangelegd. Deze geeft geen hinder of klachten, waarschijnlijk omdat deze verder van de gevels ligt en omdat het zwaar verkeer deze drempel beter en rechter aansnijdt. Die drempel blijft dus liggen.

