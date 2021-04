Hagenaar aangehouden voor ramkraak bij juwelier in Wateringen

Een 25-jarige Hagenaar is aangehouden als verdachte van een ramkraak bij juwelier Nottet in Wateringen. De winkel aan de Herenstraat was in oktober vorig jaar het doelwit.

Het rolluik voor de winkel werd kapotgereden en raakte flink beschadigd. Er zijn diverse sieraden buitgemaakt. Het politieonderzoek leidde naar de man uit Den Haag die woensdag werd aangehouden. Hij zit nog vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

In 2014 werd ook al geprobeerd in te breken bij de juwelier in Wateringen. Toen was er een gat in de muur gemaakt, maar die inbraak mislukte omdat mensen merkten dat er iets aan de hand was en de politie waarschuwden. En ook in 2017 was het raak in de Herenstraat. Toen werd een ruit van een etalage ingeslagen en werden er sieraden buitgemaakt.

LEES OOK: Verdachte (18) meldt zich voor mishandeling waarbij slachtoffer kaak brak