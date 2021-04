Sjaak Polak jaar langer trainer van ADO Vrouwen: 'Blij en vereerd'

Polak is bezig aan zijn tweede seizoen in Den Haag. Dit jaar werd hij vierde met de vrouwen in de reguliere competitie waardoor zijn team mee mag doen aan de kampioenspoule. Ook haalde de vrouwen van ADO de halve finale van de KNVB-Beker.

Voor zijn trainersloopbaan speelde Polak onder andere bij Scheveningen, Excelsior, FC Twente, ADO Den Haag en Sparta. Na zijn betaald voetbalcarrière is Polak zich op zijn trainerscarrière gaan richten. Na twee seizoenen bij SJC in Noordwijk is de 45-jarige trainer sinds 2019 eindverantwoordelijke voor de groep in Den Haag.

'Blij en vereerd'

'Ik ben blij en vereerd dat ik mijn contract mag verlengen', reageert Polak. 'Vorig seizoen werd abrupt afgebroken door de coronacrisis, maar dit seizoen hebben we de draad weer kunnen oppakken. We hebben met deze spelersgroep echt iets moois neergezet, maar we zijn er nog niet. We willen van dit mooie seizoen, een fantastisch seizoen maken en daar ligt onze focus op. Ik ben hier nog niet klaar.'

LEES OOK: Sjaak Polak in zijn nopjes met succesvolle ADO-vrouwen: 'Waanzinnig hoe het gaat'