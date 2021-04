Pianist geeft concert op vaccinatielocatie in Zoetermeer: 'Mensen zijn dankbaar'

Nadat een vaccinatie is gezet, moet iedereen een kwartier wachten op de vaccinatielocatie. Mocht je toch ergens last van krijgen, dan kunnen de aanwezige medewerkers van de GGD en het Rode Kruis meteen ingrijpen. 'Na een kwartiertje stond ik op om te gaan', vertelt Van Rooyen over zijn eerste prik.

'Toen zei een medewerker: nou u mag nog wel een kwartiertje blijven zitten. Die vond het blijkbaar gezellig. Ik zei: als hier nou een piano komt te staan, dan ga ik voor jullie muziek maken. En zo is het balletje gaan rollen', aldus de pianist.

Van Rooyen speelt op de priklocatie als blijk van waardering en respect voor alle zorgmedewerkers. Voor bezoekers werkt zijn muziek rustgevend. 'Ik vind de muziek heerlijk', zegt een bezoekster na het horen van het jazznummer Take Five van Dave Brubeck. 'Pianospel maakt je rustig en op deze locatie is dat fijn. Ik was best gespannen, niet van de prik, maar het hele gedoe is spannend.'

Priklocatie vaker als concerthal?

Ook de jonge GGD-medewerker Lisa van Lier kan de muziek wel waarderen. 'Prachtig, nee echt! Ik herkende ook een paar nummers. Ik zou het zelf niet opzetten, maar ik zie dat het mensen hier echt goed doet.' De muziek zorgt voor ontspannen gezichten en de vaccinatie zelf zorgt voor blij gezichten, vertelt locatiemanager Roel Swaap. 'Mensen zijn zo vreselijk dankbaar. We krijgen kaarten, we krijgen chocola.'

Voor pianist Van Rooyen betekent dit concert in de Silverdome dat hij eindelijk weer optreedt voor een publiek. Wordt een priklocatie voor hem de nieuwe concerthal? 'Misschien wel', antwoord Laurens met een lach. 'De ruimte is er, de vleugel is er en het publiek is er ook. Dus ja, laten we maar doorgaan'.