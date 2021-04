Verdachte dodelijke steekpartij op Scheveningse Pier blijft vastzitten

De Haagse rechtbank houdt een Amsterdamse verdachte van de dodelijke steekpartij op 10 augustus vorig jaar op de Scheveningse pier vast in voorarrest, ook al zou hij het Rotterdamse slachtoffer niet dodelijk verwond hebben. Tijdens de zitting donderdag bleek dat de 20-jarige man ook vanuit de gevangenis nog heeft gerapt over het steken met messen.

Op de bewuste zomerdag zochten mannen van een Amsterdamse en een Rotterdamse drillrapgroep elkaar op in Scheveningen om te knokken. De Rotterdamse drillrapper Blacka had ze via sociale media daartoe opgeroepen, nadat hij ruzie had gekregen met een Amsterdamse drillrapper. Op de drukbezochte pier brak er een heftige vechtpartij uit. De Amsterdammers Roan W. (20) en Darell L. (20) staken daarbij volgens het Openbaar Ministerie de 19-jarige Cennethson Janga uit Rotterdam. De Rotterdammer overleed korte tijd later.

Uit forensisch onderzoek is gebleken dat het mes dat Roan W. hanteerde niet de dodelijke wond in het lichaam van het slachtoffer heeft veroorzaakt. Dat was voor zijn advocaat donderdag reden om bij de Haagse rechtbank opnieuw om vrijlating te vragen. De rechtbank vindt vooralsnog niet dat de verdachte nu vrijuit gaat. 'Op klaarlichte dag is iemand doodgestoken en de verdachte was erbij betrokken', zei de rechter tegen de advocaat. W. was zelf niet op de zitting.

Rappen over messen vanuit gevangenis

De officier van justitie verzette zich tegen de schorsing van het voorarrest van de verdachte. Ze is bang dat hij na zijn vrijlating weer op het gewelddadige pad gaat. Hij zou vanuit de gevangenis door de telefoon nog gerapt hebben over messen trekken.

De zaak van de twee Amsterdammers wordt voorlopig nog niet inhoudelijk behandeld. Volgende week doet de rechtbank wel uitspraak tegen een Rotterdamse verdachte, die bij de groep van drillrapper Blacka was. Hij begon met vechten op de Pier en liep er met een vuurwapen rond. Het OM heeft zes jaar cel tegen de Rotterdammer geëist.

