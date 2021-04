ADO Den Haag spant kort geding aan tegen Chinese eigenaar

ADO noemt het een vervelende ontwikkeling, maar voelt zich in het belang van de club genoodzaakt om de stap te nemen. Volgens de Haagse voetbalvereniging is het voor de financiële situatie namelijk van essentieel belang dat de overeengekomen betalingsafspraken alsnog nagekomen zullen worden.

Het kort geding is ook tegen Jiahua Oriental Holdings (Group) Co. Ltd., dat is het bedrijf dat het merendeel van de aandelen van UVS bezit. De rechtszaak is op donderdag 22 april.

Eerder ook al een rechtszaak

Het is een herhaling van zetten, want in 2016 deed toenmalig directeur Mattijs Manders hetzelfde. Hij won het kort geding waarna UVS ruim twee miljoen euro moest betalen. Ook werd de zaak bij de Ondernemingskamer gewonnen, waardoor Wang tijdelijk uit zijn gezag werd gezet. Dat laatste is anno 2021 niet aan de orde.

