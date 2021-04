Vrouw jarenlang vernederd en verkracht door echtgenoot en zijn vriend: 8 jaar cel geëist

Op 11 november 2020 werd de vrouw door de politie zwaar mishandeld in haar woning in Den Haag gevonden. Haar ogen zaten dicht en haar neus was gebroken. Op haar hele lichaam zaten blauwe plekken en schrammen. Een buurman had de agenten gewaarschuwd vanwege geschreeuw en gescheld tegen het slachtoffer.

De officier van justitie vertelde bij de Haagse rechtbank dat de vrouw al enkele jaren vernederd en verkracht werd door haar echtgenoot, een 49-jarige man uit Den Haag en zijn vriend die voor de rechter staat. 'Ze werd totaal geleefd door beide mannen. Ze moest klaarliggen als de heren seks wilden, al was het midden in de nacht. Ze kon geen weerstand bieden, en is keer op keer verkracht.'

Op commando pillen en drankjes slikken

De vrouw werd geslagen en moest blinddoeken en maskers dragen. Ook diende ze op commando pillen en drankjes te slikken. 'Dit ging verder dan het spelen van een seksspel', meende de officier van justitie. Een seksspel gebeurt met instemming van alle partijen, maar daarvan was in deze zaak geen sprake. 'Het slachtoffer stemde alleen maar in met de seks om te voorkomen dat ze nog meer klappen zou krijgen.'

De echtgenoot van het slachtoffer is de hoofdverdachte. Hij wordt eerst nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen denken dat hij lijdt aan een narcistische stoornis. De rechtbank behandelde donderdag alvast de zaak tegen zijn vriend. Hij vertelde de rechtbank dat hij in 2014 door het echtpaar werd gevraagd voor een driehoeksverhouding. Dat gebeurde op initiatief van de vrouw, aldus de verdachte. 'Ze heeft mij erbij gesleept.'

Geschrokken van verwondingen

Hij had naar eigen zeggen niet in de gaten dat de man en vrouw een ongezonde relatie hadden. Hij erkende wel dat hij geschrokken was van de verwondingen die de echtgenoot in november het slachtoffer had toegebracht. 'Ik kon niet naar de foto's daarvan kijken.'

Volgens de officier van justitie is de verdachte echter op 11 november nog in de woning van het paar geweest, en moet hij haar verwondingen gezien hebben. De rechter doet over twee weken uitspraak.