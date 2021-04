GGD Hollands Midden: 'Iedereen kan voor half juli zijn eerste prik hebben gehad'

De vaccinatiestrategie in Nederland verandert bijna dagelijks. De tijdelijke stops met AstraZeneca en het Leidse Janssen-vaccin hebben grote invloed op de prikmogelijkheden in ons land. Toch denkt Margreet Bekedam van de GGD Hollands Midden dat de doelstellingen nog steeds haalbaar zijn. 'Iedereen kan voor half juli zijn eerste prik hebben gehad.'

'Ik verzucht zelf soms ook wel eens dat ik het allemaal niet meer heel goed snap', geeft Bekedam, projectleider vaccinatiecampagne Covid-19 bij GGD Hollands Midden, eerlijk toe. 'Dat wil zeggen, ik weet natuurlijk precies wat de GGD moet doen, maar er wordt ook geprikt door ziekenhuizen en huisartsen en wat die doen weet ik ook niet altijd meer precies.'

Door de pauzes met inenten met AstraZeneca en Janssen moet het ministerie de vaccinatieplannen voor komende weken bijstellen. 'Ik kan niet ontkennen dat er wat vertraging zal zijn', vertelt Bekedam in West Wordt Wakker op Radio West. 'Maar voor de GGD is de invloed beperkt, want wij prikken bijna alleen maar met Pfizer. En daar komt juist een extra lading van.'

Niet in de toekomst kijken

Nederland krijgt binnenkort ook meer leveringen van het Moderna-vaccin. Deze extra vaccins zorgen ervoor dat de GGD's juist meer mensen kunnen prikken. 'Wij zijn bij de 90-plussers begonnen en werken zo naar beneden', legt Bekedam uit. 'We zijn nu bij de mensen in geboortejaar 1952 aanbeland en gaan over twee weken ook mensen met obesitas en het syndroom van down prikken. Dit zijn bekende risicogroepen die eerst AstraZeneca zouden krijgen, maar nu Pfizer krijgen.'

Bekedam heeft ondanks de tegenslagen van de laatste weken het gevoel dat iedereen in juli zijn eerste prik gehad moet kunnen hebben. 'Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken en wat we met de GGD in juni, juli en augustus gaan doen is nog niet helemaal in detail duidelijk, maar we verwachten nog steeds dat we medio mei, eind mei echt een steiler vaccinatietempo in Nederland kunnen halen. En dan moet het mogelijk zijn om iedereen voor half juli te prikken.'

Geen invloed op

Hoe de ontwikkelingen er de komende weken precies uit gaan zien, dat kan Bekedam niet aangeven. 'De beslissing om tijdelijk te stoppen is genomen door autoriteiten die er veel vanaf weten', vertelt ze. 'Dat geldt voor AstraZeneca en nu is het even afwachten wat er met Janssen gaat gebeuren. Dat zijn dingen die gebeuren. Daar hebben wij geen invloed op.'

Bekedam houdt zich daarom vooral vast aan de positieve reacties die de GGD krijgt van mensen die gevaccineerd zijn. 'We prikken nu vooral mensen van boven de 70 jaar en laten we eerlijk zijn, die zijn soms best zenuwachtig voor de prik. Na de prik moeten ze een kwartier wachten en dan krijgen ze van ons een kopje koffie of thee. En je merkt dat het helpt, want je ziet dan echt de opluchting bij de mensen. We krijgen veel complimenten en dat is erg fijn.'

LEES OOK: Wanneer word ik gevaccineerd? De stand van zaken rond het inenten