DI-RECT en Residentie Orkest brengen single uit: 'Geweldig nummer geworden'

DI-RECT en het Residentie Orkest lanceerden vrijdag om middernacht hun nieuwste single Naked. Bassist Harry Donders van het orkest is lyrisch over het nummer. 'Het is een geweldig nummer. Ik ben echt trots dat ik hieraan mee heb mogen doen.'

Donders hoorde het eindresultaat zelf ook pas vannacht. 'Ik heb gisteravond om 2 over 12 op YouTube het nummer gehoord en het is supergoed', vertelt hij in West Wordt Wakker op Radio West. 'Ik klink misschien verbaasd, maar dat is niet de bedoeling. Maar het is echt heel goed. De opname is geweldig, de sound is goed. Het is een geweldig nummer geworden.'

De contrabassist legt uit dat hij geen idee had hoe het nummer zou uitpakken. 'Het is niet nieuw, maar voor een gedeelte is het wel anders dan tijdens het opnemen. Als je aan het spelen bent dan zit je helemaal in je eigen partij, je eigen bubbel met je koptelefoon op. Het eindresultaat is natuurlijk gemixt en in zijn totaliteit is het echt heel, heel anders dan tijdens het spelen. Ik ben echt trots dat ik hieraan mee heb mogen doen.'

AFAS Circustheater

DI-RECT en het Residentie Orkest zullen het nummer zeker spelen tijdens het gezamenlijke concert dat zo op 1 mei geven vanuit het AFAS Circustheater. 'Ik heb de setlist gezien en er staan allemaal hele mooie nummers bij', blikt Donders vooruit. 'Ik verheug me er ontzettend op. We beginnen een paar dagen ervoor met repeteren en ik kijk er enorm naar uit.'

Ondanks dat er opnieuw geen publiek bij de show mag zijn. 'Ik mis dat wel ja. Het wordt ook steeds erger', geeft Donders toe. 'Ik ben muzikant geworden om op het podium te staan en voor publiek te spelen. Ik sta nu wel op het podium, want we spelen met het orkest ook veel livestreams. Maar dat is toch anders.'

Emotionele leegte

Donders legt uit dat hij vooral de interactie met het publiek mist. 'Zonder de emotionele band met het publiek valt er heel veel weg. Normaal geef je een concert en dan krijg je aan het einde applaus. Nu geef je een concert en krijg je niets anders dan een emotionele leegte terug. Ik ben er wel klaar mee, maar dat geldt voor veel meer mensen.'

