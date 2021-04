Eigenaar gecrashte Lamborghini: 'Ik ben met de huurder in gesprek over de schadevergoeding'

Eerder zei de bestuurder dat de auto werd gestolen voor de crash. 'Maar als hij gestolen was, dan had hij ons of de politie meteen moeten bellen. Dan waren we een heel ander traject ingegaan. Hij is gewoon aansprakelijk', zegt Vijverberg van het verhuurbedrijf.

Uit het onderzoek van de politie blijkt inmiddels ook dat de huurder de auto aan twee andere personen - waar nog steeds geen spoor van is - gewoon heeft meegegeven. 'Daarnaast blijkt uit onze meetgegevens ook dat er veel te hard gereden is, waardoor ze in elk opzicht aansprakelijk zijn', aldus Danny. Hij blijft het onbegrijpelijk vinden hoe de daders de klap hebben overleefd. 'Op het laatste moment reden ze met 230 km/uur. Ik vind het heel bijzonder.'

De gecrasthe Lamborghini | Foto: Politie Rotterdam

'Durven om auto's mee te geven'

De huurder heeft inmiddels aangegeven dat hij het ook rampzalig vindt en belooft het geld binnen een maand te betalen. 'Dan heeft hij niks meer, gaf hij bij ons aan', gaat Danny verder. 'Maar dat is het risico als je bij ons een auto huurt en je niet aan de regels houdt.'

De autoverhuurder is er kapot van. 'Ik heb zoveel liefde en passie voor die auto's. Als je dan zoiets ziet gebeuren, ik stond te trillen op mijn benen. Wat gebeurt hier? Hoewel hij nog twee Lamborghini's heeft staan - waaronder de Buena Vida Supercar van 5,5 ton - vindt hij het wel spannend om deze weer uit te lenen. 'Al onze auto's zijn nog steeds te huren. Maar ik ben wel echt geschrokken van deze situatie en ik moet het vertrouwen weer krijgen om auto's zomaar mee te geven aan mensen.'

LEES OOK: Achtervolging eindigt in crash: twee agenten gewond