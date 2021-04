Fortuna opnieuw in zaalfinale: 'Droom voor iedere korfballer'

De korfballers van Fortuna uit Delft staan zaterdag, net als twee jaar geleden, in de zaalfinale. En opnieuw treffen ze PKC uit Papendrecht. Toch zal het in een leeg Ahoy een heel ander duel worden, voorspelt speler Jessica Lokhorst. 'Het is gek om in een grote hal zonder publiek te spelen. De beleving moet nu echt uit de ploeg zelf komen.'

Met PKC treft Fortuna/Delta Logistiek een oude bekende. Twee jaar geleden pakte de Delftse ploeg in de Ziggo Dome de landstitel. Het contrast met die wedstrijd kan volgens Lokhorst niet groter zijn. 'Die wedstrijd was supergaaf, de droom voor iedere korfballer. Het publiek zit dicht op het veld en overal zie je alleen maar rood/wit en groen/wit', zo verwijst de speelster naar de clubkleuren van de twee teams.

Ondertussen is de finale vanuit Amsterdam verhuisd naar Ahoy in Rotterdam. En daar mag dus geen publiek bij aanwezig zijn. 'Het enige voordeel is dat we de hele competitie al zonder publiek spelen. Het is niet dat het zaterdag ineens verandert', legt de Delftse korfbalster uit. 'Maar het is wel gek dat je in een grote hal speelt waar niemand zit.'

Programma dit jaar heel zwaar

Volgens Lokhorst zorgt dit ervoor dat de motivatie meer vanuit het team moet komen. 'We moeten ieder doelpunt echt vieren met elkaar. Dan kun je vanuit daar de beleving meetrekken. En de spelers op de bank spelen hierbij een belangrijke rol. Zij moeten vanaf het begin meeleven met de ploeg om ons op die manier verder op te jutten.'

De reserves kunnen het team zo over een dood punt helpen. Dat kan wel eens cruciaal zijn, legt Lokhorst uit in West Wordt Wakker op Radio West. 'Het programma was dit jaar heel zwaar', vertelt ze over de latere start van de competitie door de coronamaatregelen. 'De vermoeidheid gaat echt een rol spelen. Dat zag je ook in het beslissende duel tegen Koog Zaandijk.'

Geen excuus

Fortuna had dinsdag een derde wedstrijd nodig om zich te plaatsen voor de finale. Hierdoor is de voorbereidingstijd op de zaalfinale maar kort. 'Maar PKC heeft hetzelfde. Zij hebben dinsdag nog tegen TOP uit Sassenheim gespeeld. Dus we hebben allebei een zware pot gehad en dezelfde voorbereidingstijd op de finale. Dus dat mag geen excuus zijn', zegt de speelster beslist.

PKC won al haar wedstrijden in het reguliere seizoen en ging in de play-offs alleen een keer onderuit tegen TOP. De Papendrechters zijn hierdoor de favoriet voor de eindstrijd, al denkt Lokhorst dat er zeker kansen liggen voor de titelverdediger. 'PKC wil graag snel en mooi spelen. Als wij daarin meegaan dan worden we eraf geschoten. Wij moeten het tempo bepalen en niet met PKC meegaan. Als we dat doen, hebben we zeker een kans om te winnen.'

Wedstrijd niet anders

In aanloop naar de beslissende wedstrijd valt het met de zenuwen nog mee. 'Maar als ik richting Ahoy rijd dan word ik ook wel zenuwachtig hoor', geeft Lokhorst toe. 'Maar we hebben vaak tegen PKC gespeeld en de wedstrijd van morgen wordt niet anders. Zeker ook omdat er geen publiek is. Dus als we normaal de wedstrijd in gaan en ons aan onze taken houden dan hebben we een goede kans.'

