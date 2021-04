Zoetermeer krijgt referendum: inwoners gaan stemmen over afvalbeleid

Zoetermeer krijgt een referendum over het afvalbeleid van de stad. Dat heeft de gemeenteraad vrijdag besloten. Inwoners van Zoetermeer moeten nog wel even geduld hebben, want het referendum is tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart volgend jaar. Tot die tijd blijft het oude afvalbeleid van kracht.

Het gemeentebestuur ging verleden jaar akkoord met het plan om de grijze bakken (restafval) nog maar één keer per maand op te halen. Dat zou kunnen als inwoners hun afval beter gaan scheiden. Daar gaat nu voorlopig een streep door. Zo is het volgens de lokale partij Zoetermeer Vooruit nog maar de vraag of bronscheiding - wanneer mensen zelf hun afval scheiden - de beste oplossing is. Volgens de partij is het vrijwel onmogelijk om het helemaal goed te doen en je moet er bijna een studie voor hebben gevolgd. Nascheiding door machines gaat volgens de partij steeds beter en wordt steeds goedkoper. 'Om ons heen zie je steeds meer gemeenten terugkomen op hun beslissing om plastic afval gescheiden op te halen', aldus Zoetermeer Vooruit.

Verantwoordelijk wethouder Jacobien Groeneveld (GroenLinks) wil dat inwoners hun huisvuil zelf beter scheiden. 'Als we niks doen, moet de afvalstoffenheffing omhoog'. Landelijk is een afvalscheidingsdoel vastgesteld van maximaal 100 kilogram restafval per persoon per jaar. Op dit moment produceert een inwoner van Zoetermeer gemiddeld 217 kilo afval per persoon. 'Er is dus veel ruimte om het beter te doen.'

Het afvalbeleid moet geen straf zijn

Wat de precieze vragen worden en waarover kan worden gestemd wordt bepaald door een nog te vormen referendumcommissie. Hierin zitten tenminste drie onafhankelijke adviseurs. De uitkomst van het referendum is geldig bij een opkomst van tenminste dertig procent stemgerechtigden. Dani Scheffer, de initiatiefnemer van het referendum, wil vooral dat een afvalbeleid geen straf, maar een werkbaar plan voor iedereen is.

