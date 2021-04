Recordexport bloemen en planten: 'Vorig jaar was het hopeloos, dus dit hadden we niet verwacht'

De Nederlandse bloemen- en plantenexport heeft het eerste kwartaal van 2021 voor een record van bijna 2 miljard euro geƫxporteerd. Dit komt volgens de brancheorganisatie Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) vooral omdat de inkoopprijs van bloemen en planten flink is gestegen. De oorzaak hiervan is het lage marktaanbod en de hoge luchtvaartkosten.

Alleen in de maand maart steeg de export al naar een recordhoogte van 872 miljoen euro. Dit komt waarschijnlijk doordat veel dagen waarop mensen bloemen aan elkaar geven in deze maand vielen. Internationale vrouwendag en de Engelse Moederdag vielen dit jaar in maart. Daarnaast zijn er volgens Dataplatform Floridata ondanks de lockdown veel bloem- en plantverkooppunten in het buitenland open. Al met al steeg de export van planten dit jaar in totaal al met 31 procent, de export van snijbloemen kende een stijging van 26 procent.

Michel van Schie, woordvoerder van Royal Flora Holland ziet al sinds vorig jaar een hele goede prijsvorming van de bloemen en planten. 'Omdat de aantallen vanwege de lagere transportcijfers minder zijn, drukken ondernemers eerder op de knop en worden de prijzen dus hoger. Dit zorgt voor een hogere omzet', legt Van Schie uit.

'Vorig jaar was het hopeloos, nu draaien we recordmaanden'

Marcel van der Lugt is een bloemenkweker uit Monster. Hij is erg blij met de hoge exportcijfers. Van der Lugt had vorig jaar rond deze tijd dramatische maanden, dus is nu erg blij en opgelucht dat het nu zo goed gaat. 'Vorig jaar was het hopeloos rond deze tijd. Dat we nu recordmaanden draaien hadden we niet verwacht', vertelt hij.

Toch komen de hoge exportcijfers niet geheel onverwachts. 'Mensen zijn veel thuis en kopen graag een bos bloemen om het wat gezelliger te maken. Ook is een bos bloemen of een plant flink gestegen in de lijst van meest gegeven cadeautjes', aldus de bloemenkweker.

Dubbel gevoel

Van der Lugt is erg blij met de goede maanden die het bedrijf kent, maar toch houdt hij er een dubbel gevoel aan over. 'We zijn erg blij met de hoge cijfers maar ik voel me ook wel een beetje schuldig tegenover mijn collega's in de horeca. Zij hebben het al maanden heel zwaar en komen bijna niet rond. Ik hoop dat het voor hen snel beter wordt.'

