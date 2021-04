Faillissement dreigt voor ADO: Haagse club eist twee miljoen euro van grootaandeelhouder

Een faillissement dreigt voor ADO Den Haag. En daarom staat de voetbalclub aankomende donderdag in een kort geding lijnrecht tegenover haar grootaandeelhouder United Vansen (UVS). De Haagse club eist iets meer dan twee miljoen euro van UVS. En de nood is hoog: tot 25 april kan ADO aan haar betalingsverplichtingen voldoen, daarna is de portemonnee leeg. Dat blijkt uit documenten die Omroep West heeft ingezien.

Het geschil tussen de Haagse voetbalclub en haar grootaandeelhouder loopt al maanden, maar is pas onlangs aan het licht gekomen. De hoop was lange tijd gevestigd op een definitieve verkoop van de aandelen inclusief het overnemen van de schulden door een nieuwe partij. Cosinus Group heeft een getekend koopcontract, maar liet deze week weten een kort lopende lening van twee miljoen euro nog niet te kunnen verstrekken. Daarna stapte ADO naar de rechter voor een kort geding.

Wang ondertekende op 25 juli 2020 een liquiditeitsgarantie waarin stond dat United Vansen voor het seizoen 2020/2021 garant stond voor een bedrag van drie miljoen euro. Daardoor kon ADO Den Haag voldoen aan de licentiereglementen van de KNVB. De drie miljoen was nodig om het seizoen uit te kunnen spelen.

Teruggedrongen naar twee miljoen euro

ADO Den Haag zegt in de bewuste stukken dat het bedrag eigenhandig teruggedrongen is naar twee miljoen euro. Dit door diverse kostenbesparende maatregelen en creatieve oplossingen binnen de organisatie. Begin dit jaar liet Wang weten over te gaan tot betaling van het geld. In twee termijnen van een miljoen, maar tot op heden verliepen meerdere termijnen en ontving ADO geen geld uit China.

Begin maart bereikte United Vansen een akkoord met Cosinus over de verkoop van de aandelen. Ook was het Nederlands/Zwitsers bedrijf bereid om een kort lopende lening te verstrekken aan de Chinese grootaandeelhouder. Daardoor zou ADO Den Haag alsnog de twee miljoen euro ontvangen die het nodig heeft om het einde van het seizoen te halen. Deze week maakte Cosinus bekend dat het nog niet aan het gewenste geldbedrag gekomen is, waarna het de opdracht teruggaf.

Betalingen tot 25 april

En dat zorgt voor een acuut probleem voor ADO Den Haag. In de stukken die Omroep West in handen heeft staat dat de Haagse club haar betalingen tot 25 april kan voldoen. In dezelfde stukken voert United Vansen geen verweer tegen de vordering en valt te lezen dat UVS niet meer bereid/niet meer in staat is verder in ADO te investeren.

Het kort geding dient donderdag 22 april om 10.00 uur in de rechtbank van Den Haag.