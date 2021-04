Dramastudenten ROC Mondriaan weer naar school: 'Heerlijk!'

Na maanden mogen studenten van het ROC Mondriaan in Den Haag weer naar school. Het ROC doet mee aan een pilot van het Ministerie van Onderwijs en de TU Delft en daarom mag de dramaopleiding Dutch Academy of Performing Arts (DAPA) van de mbo-opleiding weer fysiek lesgegeven in het Haagse Koorenhuis. De studenten moeten zichzelf wel minimaal twee keer per week testen en krijgen een armbandje om. Dexe week begon de proef. 'Het is zo heerlijk om na maanden achter een schermpje weer hier te zijn', zegt student Sylke Deters.

In het theater van het Koorenhuis staan de stoelen keurig ver uit elkaar in een grote kring, maar de studenten zijn er wel weer. 'Heerlijk', verzucht Sylke nogmaals met een brede grijns op haar gezicht. Meer dan een half jaar zaten de 76 studenten en 12 docenten thuis. Nu komen ze elkaar weer in het echt tegen.

'Toen we hoorden dat we mee konden doen aan de pilot hebben we direct JA gezegd', zegt projectleider Jan Willem Hoekstra van ROC Mondriaan. 'Als theateropleiding is niets zo funest als thuis in een kamertje te moeten dansen op afstand via zoom. Of dat je je zangles moet doen terwijl je vader verderop zit te vergaderen op Teams, dat werkt gewoon niet.'

Testen met digitale begeleiding

De studenten moeten om naar school te mogen twee maal per week zichzelf testen. Daarvoor hebben ze een zelftest gekregen en een inlog voor een speciale website. Daar krijgen ze ook ondersteuning bij het doen van de test. Bovendien hoort bij de pilot een armbandje waarmee studenten gevolgd kunnen worden. Dan wordt duidelijk waar ze onvoldoende afstand kunnen houden in het Koorenhuis, en waar dus iets aangepast moet worden.

'Als dit het nieuwe normaal gaat worden, vind ik het absoluut verschrikkelijk!', zegt student Karel Mahieu. 'Maar', zegt hij daar direct achteraan, 'gezien de periode waar we nu uitkomen... desnoods test ik mezelf drie keer per dag, dat maakt me niets uit. Zolang we maar weer ons ding kunnen doen.' Wel zegt hij dat wat hem betreft dit de opmaat is naar weer een relatief normale samenleving zonder twee keer per week testen.

Proef tot aan de zomer

De pilot duurt tot aan de zomer. Wat het vervolg wordt is nog onduidelijk. 'Dat hangt af van wat er in Nederland gaat gebeuren', Jan Willem Hoekstra. 'We zetten nu in op deze afstandsmetingen in combinatie met zelftests, dat wordt een rapport en aan de hand van dat rapport wordt weer gekeken wat er verder moet gebeuren. Maar laten we hopen dat we na de zomer gewoon lekker open kunnen.'

