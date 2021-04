Coronavirus: Drukte bij GGD-callcenter, risicogroep krijgt langer de tijd voor prikafspraak

Drukte bij GGD-callcenter voor prikken risicogroep

Mensen jonger dan 60 jaar met het syndroom van Down of morbide obesitas die een afspraak willen maken voor een corona-vaccinatie, kunnen dit ook nog na 19 april doen. Het is erg druk bij het callcenter van de GGD. Er zijn nog voldoende tijdslots beschikbaar, verzekert het RIVM.

De 17.600 mensen die in aanmerking komen voor de prik, waren eerder via de huisarts uitgenodigd en zouden worden gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Nu is besloten dat mensen jonger dan zestig geen AstraZeneca meer krijgen, worden zij op korte termijn bij een GGD-locatie geprikt met Pfizer/BioNTech. Daarvoor moesten ze voor 19 april een afspraak maken via een speciaal telefoonnummer. Vanwege drukte kan dat dus ook later.

Er worden duizend extra callcentermedewerkers ingezet om mensen een afspraak te kunnen laten maken, meldt de NOS.

Acht Rhodos-reizigers Sunweb in quarantaine

Acht van de reizigers die met Sunweb op proefvakantie zijn op Rhodos zijn in quarantaine gegaan. Dat maakte Sunweb bekend. Vier van hen zijn mogelijk besmet met het coronavirus. Uit de PCR-test van vrijdag kon volgens Sunweb niet met zekerheid worden gezegd of deze reizigers positief of negatief waren. Zij worden later op zaterdag opnieuw getest. De kamergenoten van de vier blijven uit voorzorg ook in quarantaine. De PCR-testen van 184 deelnemers bleken vrijdag negatief.

De achtdaagse proefvakantie is een initiatief van de overheid om te testen onder welke voorwaarden er weer veilig gereisd kan worden. De deelnemers mogen tijdens de vakantie het Griekse vakantieresort Hotel Mitsis Grand Beach niet verlaten en er zijn geen andere gasten aanwezig. Deelnemers betalen de reis zelf, maar de kosten voor de coronatesten komen voor rekening van Sunweb. De bedoeling was om met 189 vakantiegangers af te reizen, maar uiteindelijk werden dat er 188.

Madurodam laat zaterdag 1100 bezoekers binnen

Opnieuw opent een aantal instellingen beperkt hun deuren voor publiek om te testen hoe dat gaat in coronatijd. Het gaat onder andere om Madurodam in Den Haag. De proefdagen zijn onderdeel van het programma van de overheid om Nederland geleidelijk weer te openen. Bezoekers kunnen een kaartje kopen en via testenvoortoegang.nl een afspraak maken voor een coronatest. Als die negatief is, kan men naar onder meer monumenten, musea en concerten.

Madurodam heeft voor de testopening 1100 kaartjes verkocht. De overige 400 beschikbare kaarten konden niet worden verkocht, omdat belangstellenden geen afspraak meer konden maken om in de buurt getest te worden op corona. Directeur Sander Gielen is desondanks blij dat er weer mensen in het park lopen. 'Het is voor iedereen een mooie dag. Ik zie lachende mensen en rennende kinderen. We stonden om half negen vanmorgen met het hele team bij elkaar voor de dagstart, de muziek in het park ging aan. Dat was toch een emotioneel moment. Deze dag is wel een cadeautje', zegt hij in het programma Uit! op Radio West.

Gezin in Madurodam | Foto: Madurodam

Gielen hoopt dat het park snel volledig open kan, zonder dat bezoekers zich verplicht moeten laten testen. 'We zijn een buitenlocatie, het kan veilig. De test is toch een extra drempel voor mensen. Die zouden we het liefst niet zien.' Volgens het voorlopige openingsplan van het kabinet zou Madurodam op 11 mei open kunnen. 'Het zou heel mooi zijn als dat lukt, maar het is afwachten', zegt Gielen. Hij benadrukt dat ook voor de binnengedeeltes van Madurodam, zoals de gloednieuwe Dakota die in het park staat, extra maatregelen zijn genomen. 'Daar zijn normaal 28 plekken, nu maar veertien. Ook daar kan de anderhalve meter worden gehandhaafd.'

Zorgverleners blij dat ze alsnog snel gevaccineerd worden

Vakbond NU91, een organisatie voor zorgprofessionals, zegt heel erg blij te zijn dat de mensen die in de coronazorg werken alsnog versneld een vaccinatie krijgen. 'Het is een hartstikke mooie stap', aldus vakbondsman Michel van Erp van NU91. Ook de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN is er heel blij mee. Volgens een woordvoerder moet voor medewerkers in de GGZ nog wel een oplossing gevonden worden.

Vrijdagavond werd bekend dat ziekenhuispersoneel dat veel coronazorg levert, toch sneller geprikt kan worden. Eerder gingen versnelde vaccinaties met de AstraZeneca- of Janssen-vaccins niet door. Het gaat om 35.000 zorgmedewerkers onder de 60 jaar die direct contact hebben met coronapatiënten. Vanaf volgende week kunnen ze geprikt worden met Pfizer, of toch met het Janssen-vaccin als dat veilig blijkt. Binnen drie weken zijn zij allemaal gevaccineerd, aldus het ministerie.

'Er moeten al steeds meer mensen bij komen die acute Covid-zorg kunnen verlenen, ook doordat veel mensen uitvallen.' Volgens Van Erp was het een tegenslag dat er niet gevaccineerd werd met het Janssen-vaccin en het AstraZeneca-vaccin, omdat dat niet veilig genoeg geacht werd. 'De druk vanuit de ziekenhuizen is ontzettend hoog. Mensen weten zich geen raad meer. In die zin is het logisch dat er nu naar geluisterd wordt, want dat is geen vanzelfsprekendheid', aldus Van Erp. De woordvoerder van de V&VN beaamt dat: 'We zien overal dat het werk en de werkdruk nog steeds, ook de laatste weken, toenemen. De enige oplossing is prikken en voorkomen dat mensen uitvallen. Het is goed dat dat doortastend gebeurt nu.'

