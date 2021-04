Coronavirus: 'Kabinet iets positiever over doorgaan versoepeling op 28 april'

'Kabinet iets positiever over doorgaan versoepeling op 28 april'

Het demissionaire kabinet is iets positiever over het doorgaan van versoepelingen van de coronamaatregelen op 28 april dan de afgelopen dagen het geval was. Maar of de terrassen echt opengaan of andere coronamaatregelen worden afgeschaald, is nog niet duidelijk. Dat melden ingewijden na afloop van het Catshuisberaad zondag. De komende dagen zijn er nog overleggen, onder meer met de burgemeesters.

Het kabinet wil de komende dagen de ontwikkelingen en cijfers nog aankijken, aldus de ingewijden. Dinsdag volgt een persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge.

Zorgbestuurders vragen kabinet te stoppen met 'testmaatschappij'

Een groep ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en artsen doet een oproep aan het kabinet om te stoppen met investeringen in de 'testmaatschappij'. De bestuursvoorzitters van onder meer CZ, het OLVG, Zilveren Kruis, Menzis en Zuyderland MC noemen de investering in testevenementen een 'kostbare impulsaankoop om even de gemoederen te sussen.'

Het vrijmaken van 925 miljoen euro terwijl we in de derde golf zitten roept volgens de bestuurders 'een heel vreemd beeld op'. 'Een groot dans-event van meer dan 10.000 mensen op een kilometer afstand van een ziekenhuis waar Covid-patiÙnten vechten voor hun leven. En studenten die al een jaar niet meer naar de universiteit zijn geweest maar wel naar het casino mogen?' schrijven de bestuurders.

Daarbij zouden de testevenementen niet duurzaam en zinvol zijn, omdat het volgens de zorgbestuurders al in juli mogelijk zou moeten zijn dat alle mensen die dat willen gevaccineerd zijn. De oproep aan het kabinet komt op het moment dat een steeds groter groeiende groep het aangekondigde 538 Oranjefeest op 24 april online afkeurt.

RIVM registreert 8600 nieuwe coronagevallen

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 8600 nieuwe coronagevallen geregistreerd door het RIVM. Een etmaal eerder waren dat er 8301. Dat aantal is bijgesteld, aanvankelijk ging het om 8336 nieuwe positieve tests.

In de afgelopen 24 uur zijn 12 sterfgevallen door corona gemeld. Zaterdag waren dat er veel meer (31) en vrijdag eveneens 12. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas een tijdje later geregistreerd. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne nam het aantal sterfgevallen flink af, tot vorige week zo'n twintig per dag.

Petitie tegen 538 Oranjedag leidt tot overbelasting petities.nl

De enorme belangstelling voor de petitie tegen de viering van 538 Oranjedag in Breda leidt tot overbelasting op petities.nl. De site ligt er zondagochtend geregeld uit wegens drukte, meldt een woordvoerder. De petitie 'Met 538 de zorg geminacht' is rond het middaguur al ruim 125.000 keer ondertekend.

Initiatiefnemers zijn chirurg Rogier Crolla en zijn medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Ze vinden als 'verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen' dat 'dit ondoordachte pseudo-experiment' moet worden afgeblazen.

538 Oranjedag is een van de nieuwe Fieldlab-experimenten. Het feest vindt plaats op 24 april voor 10.000 mensen op het Chasséveld in Breda. De line-up bestaat onder andere uit de Leidse dj Armin van Buuren, de Haagse mannen van DI-RECT en Davina Michelle uit Nieuwerkerk aan den IJssel.

Radio 538 liet via een woordvoerder van Talpa in een reactie weten de ophef te betreuren, maar wil het evenement niet afblazen. 'We snappen uiteraard onder welke hoge druk de zorg op dit moment staat.'Talpa benadrukt dat het evenement met goedkeuring van het kabinet wordt georganiseerd en dat de gemeente Breda graag gaststad is.

Burgemeester Lenferink: 'We krijgen geen testsamenleving'

Leiden doet niet mee aan de heropeningstesten in de cultuursector. De reden daarvoor: er is geen grote commerciële testlocatie om coronasneltests af te nemen. Burgemeester Henri Lenferink heeft nog een reden om niet mee te doen, vertelt hij bij mediapartner Sleutelstad. 'Ik vraag me af hoe zinvol dit is, als je nu al kunt inschatten dat de meeste maatregelen over een paar maanden weer van tafel zijn.'

Volgens de Leidse burgemeester moeten we ons dus niet voorbereiden op de veel besproken ‘testsamenleving’. Hij denkt dat het werken met toegangstesten voor hoogstens een paar maanden zal zijn. 'Ik verwacht dat in het najaar heel veel van de maatregelen niet meer bestaan. Het is dan ook de vraag of je zo’n toegangstestensysteem voor een paar maanden helemaal moet opzetten. Ik zie er eigenlijk niet zo heel veel voordeel in.'

Alle reizigers proefvakantie testen negatief

Ook de laatste reiziger van de proefvakantie op Rhodos die mogelijk besmet was met het coronavirus, is negatief getest. Volgens reisorganisatie Sunweb heeft een Griekse arts de uitkomst van de PCR-test gemeld. Alle reizigers mogen nu weer deel uitmaken van de groep.

Zaterdag moesten acht reizigers die met Sunweb op proefvakantie zijn op Rhodos in quarantaine, omdat er mogelijk vier besmet waren met corona. Ze werden in een aparte vleugel van het hotel geplaatst. Later op de dag volgde opnieuw een test. De kamergenoten van de vier bleven uit voorzorg ook in quarantaine. De PCR-testen van 184 deelnemers bleken vrijdag negatief.

Sunweb-directeur Mattijs ten Brink constateert dat 'de protocollen naar behoren werken'. 'In deze pilot zien we dat we direct kunnen handelen bij een mogelijke positieve coronatest en de deelnemer snel kunnen contacten.'

Een man wordt gevaccineerd | Foto: ANP

Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zaterdag iets afgenomen vergeleken met een dag eerder. In totaal zijn nu 2428 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 62 minder dan op vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten met 10 toe, tot 802. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 72 tot 1626. Er liggen momenteel 413 patiënten met andere aandoeningen op de intensive cares, wat de totale ic-bezetting op 1215 bedden brengt. Dat zijn 3 mensen minder dan een dag eerder.

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers, zei zaterdag opnieuw dat de bezetting op de ic en op de verpleegafdelingen 'stabiliseert'. 'Er is momenteel voldoende ic-capaciteit beschikbaar voor landelijke spreiding', aldus Kuipers.

8836 nieuwe coronagevallen geregistreerd

Bij het RIVM zijn tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 8336 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er iets minder dan de 8946 gevallen van vrijdag. Donderdag was sprake van 8737 nieuwe besmettingsgevallen, woensdag waren het er met 5461 meldingen veel minder. Door een technische storing bij de GGD'en vielen de meldingen toen lager uit.

De 8336 nieuwe coronagevallen van het afgelopen etmaal zijn er een stuk meer dan het gemiddelde van de laatste zeven dagen, dat nu op 7581 ligt.

In het afgelopen etmaal zijn 31 sterfgevallen door corona gemeld. Het betekent niet per se dat deze patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas een tijdje later pas geregistreerd. Vrijdag waren er twaalf doden door corona. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne is het aantal sterfgevallen flink gedaald, tot gemiddeld ruim twintig per dag afgelopen week.

Drukte bij GGD-callcenter voor prikken risicogroep

Mensen jonger dan 60 jaar met het syndroom van Down of morbide obesitas die een afspraak willen maken voor een corona-vaccinatie, kunnen dit ook nog na 19 april doen. Het is erg druk bij het callcenter van de GGD. Er zijn nog voldoende tijdslots beschikbaar, verzekert het RIVM.

De 17.600 mensen die in aanmerking komen voor de prik, waren eerder via de huisarts uitgenodigd en zouden worden gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Nu is besloten dat mensen jonger dan zestig geen AstraZeneca meer krijgen, worden zij op korte termijn bij een GGD-locatie geprikt met Pfizer/BioNTech. Daarvoor moesten ze voor 19 april een afspraak maken via een speciaal telefoonnummer. Vanwege drukte kan dat dus ook later.

Er worden duizend extra callcentermedewerkers ingezet om mensen een afspraak te kunnen laten maken, meldt de NOS.

Acht Rhodos-reizigers Sunweb in quarantaine

Acht van de reizigers die met Sunweb op proefvakantie zijn op Rhodos zijn in quarantaine gegaan. Dat maakte Sunweb bekend. Vier van hen zijn mogelijk besmet met het coronavirus. Uit de PCR-test van vrijdag kon volgens Sunweb niet met zekerheid worden gezegd of deze reizigers positief of negatief waren. Zij worden later op zaterdag opnieuw getest. De kamergenoten van de vier blijven uit voorzorg ook in quarantaine. De PCR-testen van 184 deelnemers bleken vrijdag negatief.

De achtdaagse proefvakantie is een initiatief van de overheid om te testen onder welke voorwaarden er weer veilig gereisd kan worden. De deelnemers mogen tijdens de vakantie het Griekse vakantieresort Hotel Mitsis Grand Beach niet verlaten en er zijn geen andere gasten aanwezig. Deelnemers betalen de reis zelf, maar de kosten voor de coronatesten komen voor rekening van Sunweb. De bedoeling was om met 189 vakantiegangers af te reizen, maar uiteindelijk werden dat er 188.

LEES OOK: Leidse Arie en Dennie op weg naar Rhodos voor proefvakantie: 'We gaan het gezellig hebben'

Madurodam laat zaterdag 1100 bezoekers binnen

Opnieuw opent een aantal instellingen beperkt hun deuren voor publiek om te testen hoe dat gaat in coronatijd. Het gaat onder andere om Madurodam in Den Haag. De proefdagen zijn onderdeel van het programma van de overheid om Nederland geleidelijk weer te openen. Bezoekers kunnen een kaartje kopen en via testenvoortoegang.nl een afspraak maken voor een coronatest. Als die negatief is, kan men naar onder meer monumenten, musea en concerten.

Madurodam heeft voor de testopening 1100 kaartjes verkocht. De overige 400 beschikbare kaarten konden niet worden verkocht, omdat belangstellenden geen afspraak meer konden maken om in de buurt getest te worden op corona. Directeur Sander Gielen is desondanks blij dat er weer mensen in het park lopen. 'Het is voor iedereen een mooie dag. Ik zie lachende mensen en rennende kinderen. We stonden om half negen vanmorgen met het hele team bij elkaar voor de dagstart, de muziek in het park ging aan. Dat was toch een emotioneel moment. Deze dag is wel een cadeautje', zegt hij in het programma Uit! op Radio West.

Gezin in Madurodam | Foto: Madurodam

Gielen hoopt dat het park snel volledig open kan, zonder dat bezoekers zich verplicht moeten laten testen. 'We zijn een buitenlocatie, het kan veilig. De test is toch een extra drempel voor mensen. Die zouden we het liefst niet zien.' Volgens het voorlopige openingsplan van het kabinet zou Madurodam op 11 mei open kunnen. 'Het zou heel mooi zijn als dat lukt, maar het is afwachten', zegt Gielen. Hij benadrukt dat ook voor de binnengedeeltes van Madurodam, zoals de gloednieuwe Dakota die in het park staat, extra maatregelen zijn genomen. 'Daar zijn normaal 28 plekken, nu maar veertien. Ook daar kan de anderhalve meter worden gehandhaafd.'

LEES OOK: Van alle kanten kritiek op Testen voor Toegang: 'Deze test is helemaal niet nodig'

Zorgverleners blij dat ze alsnog snel gevaccineerd worden

Vakbond NU91, een organisatie voor zorgprofessionals, zegt heel erg blij te zijn dat de mensen die in de coronazorg werken alsnog versneld een vaccinatie krijgen. 'Het is een hartstikke mooie stap', aldus vakbondsman Michel van Erp van NU91. Ook de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN is er heel blij mee. Volgens een woordvoerder moet voor medewerkers in de GGZ nog wel een oplossing gevonden worden.

Vrijdagavond werd bekend dat ziekenhuispersoneel dat veel coronazorg levert, toch sneller geprikt kan worden. Eerder gingen versnelde vaccinaties met de AstraZeneca- of Janssen-vaccins niet door. Het gaat om 35.000 zorgmedewerkers onder de 60 jaar die direct contact hebben met coronapatiënten. Vanaf volgende week kunnen ze geprikt worden met Pfizer, of toch met het Janssen-vaccin als dat veilig blijkt. Binnen drie weken zijn zij allemaal gevaccineerd, aldus het ministerie.

'Er moeten al steeds meer mensen bij komen die acute Covid-zorg kunnen verlenen, ook doordat veel mensen uitvallen.' Volgens Van Erp was het een tegenslag dat er niet gevaccineerd werd met het Janssen-vaccin en het AstraZeneca-vaccin, omdat dat niet veilig genoeg geacht werd. 'De druk vanuit de ziekenhuizen is ontzettend hoog. Mensen weten zich geen raad meer. In die zin is het logisch dat er nu naar geluisterd wordt, want dat is geen vanzelfsprekendheid', aldus Van Erp. De woordvoerder van de V&VN beaamt dat: 'We zien overal dat het werk en de werkdruk nog steeds, ook de laatste weken, toenemen. De enige oplossing is prikken en voorkomen dat mensen uitvallen. Het is goed dat dat doortastend gebeurt nu.'

