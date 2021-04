Coronavirus: Tot zomervakantie 14 miljoen zelftesten naar scholen

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Tot zomervakantie 14 miljoen zelftesten naar scholen

Tot aan de zomervakantie ontvangen basis- en middelbare scholen ongeveer 14 miljoen zelftesten, meldt het ministerie van Onderwijs. Vanaf maandag worden de eerste geleverd. Binnen twee weken zijn alle scholen voorzien van een eerste voorraad die ongeveer twee weken strekt. Daarna wordt iedere week opnieuw geleverd.

Onderwijspersoneel kan zich twee keer per week preventief testen met de zelftesten, ook als ze geen klachten hebben. Op middelbare scholen wordt ook risicogericht getest, bijvoorbeeld als er een besmetting op school bekend is. Wie een positieve uitslag krijgt, moet in quarantaine en een reguliere test krijgen bij de GGD. Dat is nodig voor bron- en contactonderzoek. Leraren kunnen met voorrang worden getest.

De zelftesten hoeven minder diep in de neus dan reguliere tests bij de GGD. Ze gelden als aanvulling op de al bestaande maatregelen, zoals het thuisblijven bij klachten, handen wassen en afstand houden. Het is nooit verplicht om een zelftest af te nemen. Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) is blij dat ze er zijn. 'Hierdoor kunnen leerlingen zoveel mogelijk fysiek les krijgen en leraren met een geruster hart voor de klas staan.'

Proefvakantie naar Gran Canaria open voor aanmeldingen

De inschrijving voor de proefvakantie naar Gran Canaria gaat maandag van start. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 10.00 uur aanmelden voor de reis, die wordt opgezet door reisorganisaties Corendon en TUI, samen met de Nederlandse overheid.

Waarschijnlijk loopt het na de opening van de aanmeldingsprocedure direct storm. Bij de eerdere, eerste coronatestreis naar Rhodos was dit het geval. Reisorganisatie Sunweb kreeg toen zo'n 25.000 aanmeldingen, terwijl er nog geen tweehonderd mensen mee mochten. Door de grote drukte haperde de website aan het begin zelfs zo nu en dan.

De nieuwe vakantiegangers, die hun reis zelf moeten betalen, verblijven in mei acht dagen all-inclusive in het luxe Riu Gran Canaria-hotel. Anders dan bij de eerste testreis naar Rhodos mogen ze ook hun hotel uit. Maar er is opnieuw weinig plek. In totaal kunnen 180 mensen mee; 90 gasten met Corendon en 90 gasten met TUI. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar kan zich aanmelden, maar mensen die behoren tot één van de door het RIVM vastgestelde risicogroepen kunnen niet deelnemen aan de reis.

Grapperhaus en burgemeesters bespreken mogelijke versoepelingen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio praat maandag met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over versoepelingen van de coronabeperkingen die vanaf 28 april mogelijk kunnen worden doorgevoerd. Vorige week beloofde het kabinet dat het elke week zal bekendmaken hoe het ervoor staat met de strenge maatregelen die nu gelden.

Veel burgemeesters zijn er voorstander van om in elk geval in de buitenlucht de teugels iets te laten vieren en bijvoorbeeld de terrassen weer te openen, zodat er geen ongeordende massa's mensen in parken gaan zitten bij mooi weer. Ze vinden dat het nodig is om stap voor stap enig risico te durven nemen, zeker nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn. De burgemeesters zullen ook de heropening van de horeca weer op tafel leggen, want dat kan volgens hen eerder dan het kabinet wil.

'Kleine goede doelen zien inkomsten meer dalen door coronacrisis'

Kleinere goede doelen hebben het afgelopen jaar minder geld gekregen tijdens de coronacrisis. Zij zagen de inkomsten ten opzichte van 2019 dalen met gemiddeld 13,4 procent. De grote goede doelen hadden het iets minder slecht en verloren slechts 0,3 procent van hun inkomsten. Dit is een conclusie van een onderzoek van de Radboud Universiteit en de toezichthouder op goede doelen, het CBF.

'Het aantal eenmalige giften van particulieren is teruggelopen, maar ook evenementen en fondsenwervende acties zoals scholen die een loop organiseren, konden niet doorgaan', zegt Harmienke Kloeze, directeur bij het CBF tegen het NOS Radio 1 Journaal. 'Dat hebben veel goede doelen enorm gemerkt. Ze zijn hier ook meer afhankelijk van dan de grotere.' Volgens Kloeze was het voor de kleinere goede doelen ook moeilijker om naar alternatieven te zoeken, door bijvoorbeeld online geld te werven. 'De een kan die omschakeling beter maken dan de anderen. De grotere goede doelen konden dat over het algemeen beter dan de kleinere.'

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.