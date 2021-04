Coronavirus: meer versoepelingen in de koker bij persconferentie

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Vaccinatietempo ligt hoog, maar vertraging dreigt wegens Janssen-vaccin

Het vaccinatietempo is de afgelopen periode flink versneld. Op dit moment worden er gemiddeld ongeveer 100.000 prikken per dag gezet, zo meldt de NOS. Of dat tempo volgehouden kan worden, hangt af van de inzet van het Janssen-vaccin. Het gebruik van dat vaccin is tijdelijk stilgelegd nadat een kleine groep mensen last kreeg van trombose. Dinsdagmiddag velt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA een oordeel over het vaccin.

Als het Janssen-vaccin voorlopig niet inzetbaar blijft heeft dat gevolgen voor de Nederlandse vaccinatiecampagne. Naar verwachting zal die een aantal weken vertraging oplopen. Tot juli verwacht de Nederlands zo'n 3 miljoen doses van het Janssen-vaccin.

Meer versoepelingen in de koker bij persconferentie

Naast de aangekondigde versoepelingen voor de terrassen zal het demissionair kabinet tijdens de persconferentie dinsdagavond nog een aantal aanvullende versoepelingen bekend gaan maken. Zo komt de avondklok te vervallen, mogen bij begrafenissen 100 bezoekers aanwezig zijn en mogen ook de markten weer volledig open.

Ook in het onderwijs worden meer versoepelingen aangekondigd. Het hoger onderwijs mag onder dezelfde voorwaarden open als het voortgezet onderwijs, en theorie- en praktijklessen van rijscholen mogen weer vervolgd worden. Daarnaast zal het kabinet bekendmaken dat de Fieldlabs bij een hoge bezetting op de ic 'on hold' worden gezet. Bij een bezetting van meer dan 900 mensen worden de fieldslabs volledig stilgezet.

Janssen-vaccin goed voor 100 miljoen dollar omzet

Het in Leiden ontwikkelde Janssen-vaccin van Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson is in het eerste kwartaal van 2021 goed geweest voor een omzet van 100 miljoen dollar. De farmaceut gaf eerder aan dat het vaccine zonder winstoogmerk beschikbaar zal zijn tot het einde van de pandemie.

Tot op heden is het vaccin alleen in Amerika gebruikt. Europese en Amerikaanse gezondheidsautoriteiten hebben een prikpauze van 6 weken ingelast nadat zes mensen na vaccinatie te maken kregen met een gevaarlijke combinatie van bloedstoelsels en een laag aantal bloedplaatjes.

Branchevereniging: 'Opening winkels belangrijke stap vooruit'

Dat de winkels mogelijk vanaf volgende week onder voorwaarden weer open mogen is volgens branchevereniging INretail 'een belangrijke stap vooruit'. Naar verwachting zullen die versoepelingen dinsdagavnd tijdens de persconferentie aangekondigd worden. Volgens de branchevereniging hebben de winkels bewezen veilig open te kunnen, en liggen er protocollen klaar voor de 2500 winkelgebieden in Nederland waarmee de veiligheid van de klanten gewaarborgd kan worden.

De organisatie verwacht dat het wel even zal duren voordat alles voor weer is zoals het was voor de coronacrisis. Volgens De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is het goed dat 'het bloeden wordt gestopt', maar is er nog wel veel herstelwerk te verrichten. Zij zouden daarom graag zien dat ondernemers 'proportioneel' worden gecompenseerd. Zo pleiten ze ervoor dat ondernemers met meerdere filialen per winkel aanspraak kunnen maken op een vergoeding, in plaats van de huidige regeling per bedrijf.

UNICEF pleit opnieuw voor volledig openen middelbare scholen

UNICEF Nederland doet opnieuw een dringende oproep de middelbare scholen per direct te heropenen. De kinderrechtenorganisatie zegt zich grote zorgen te maken dat de opening van het voorgezet onderwijs niet wordt genoemd in het 'openingsplan' van het kabinet.

Op middelbare scholen wordt wel fysiek onderwijs gegeven. Maar vaak komen kinderen niet elke dag naar school en worden de fysieke schooldagen verdeeld onder de jaarlagen. Volgens UNICEF staat de kwaliteit onder druk en is de toegang tot fysiek onderwijs mondjesmaat. 'De gedeeltelijke schoolsluiting gaat al zijn achttiende week in. Wij vinden dat het openingsplan van het kabinet dé plek is om prioriteit te geven aan volledige opening van het voortgezet onderwijs', zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

De organisatie benadrukt dat kinderen recht hebben op toegang tot en beschikbaarheid van kwalitatief goed onderwijs. 'Fysiek onderwijs is noodzakelijk voor de ontwikkeling van kinderen en dat gaat verder dan alleen kennis opdoen. Ook het socialiseren met leeftijdgenoten en het ontwikkelen van het eigen individu gebeurt op school.'

Holland Casino eindigde 2020 bijna 81 miljoen euro in het rood

Holland Casino heeft door de coronacrisis vorig jaar met een fors verlies afgesloten. Doordat de gokpaleizen van de staatsdeelneming slechts 71 dagen zonder beperkingen open konden, daalden de inkomsten met meer dan de helft. Daarop boekte het bedrijf een verlies voor aftrek van belastingen van 80,7 miljoen euro.

De veertien casino's van de keten gingen door "het diepste dal ooit" vanwege de coronacrisis, zo meldt het bedrijf bij zijn jaarverslag. In het voorjaar van 2020 moesten alle vestigingen dicht om besmettingen met het virus te voorkomen. Pas in de zomer konden ze weer open, maar door beperkingen konden lang niet zoveel bezoekers naar binnen als in normale omstandigheden. In december gingen de deuren weer dicht na de afkondiging van de harde lockdown.

Door alle beperkingen daalde het aantal bezoekers tot 2,5 miljoen. Een jaar eerder waren dat er nog 6,2 miljoen.

Holland Casino kondigde eind vorig jaar al aan banen te moeten schrappen wegens de crisis. In zijn jaarverslag meldt het bedrijf dat circa 10 procent van alle arbeidsplaatsen verloren gaat, waarbij ook gedwongen ontslagen vallen. 'Dit zijn noodzakelijke en soms pijnlijke maatregelen, zoals gedwongen afscheid nemen van mensen die met hart en ziel voor Holland Casino hebben gewerkt', schrijft het bedrijf.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.