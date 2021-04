Coronavirus: 8530 nieuwe besmettingen, meer meldingen over volle treinen

Reizigersvereniging krijgt meer meldingen over volle treinen

Reizigersvereniging Rover heeft de afgelopen drie weken 200 meldingen over volle treinen ontvangen. Dat is 30 procent meer dan over de hele maand maart. Rover meldt dat reizigers vooral klagen over de treintrajecten waar de NS vanwege de coronacrisis met minder treinen is gaan rijden. Het toegenomen aantal meldingen komt doordat meer mensen met de trein gaan. In de maand maart ging 30 procent van het 'normale' aantal reizigers met de trein. In april is dat 40 procent.

'Sinds mensen mogen winkelen op afspraak en de scholen weer open zijn is het drukker in de trein,' zegt Rover-directeur Freek Bos. 'We hopen dat nu er verdere versoepelingen komen de NS ook weer meer treinen inzet.' Een groot deel van de klachten gaat over de intercity's tussen Den Haag en Rotterdam, Gouda en Amersfoort en Roermond en Eindhoven. Daarnaast krijgt de reizigersvereniging meldingen over drukte in de sprinters tussen Uitgeest en Amsterdam Centraal.

Ook heeft de NS volgens Rover op een aantal plekken kortere treinen dan normaal ingezet. 'Veel reizigers melden daarom dat ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden en zich daarom niet veilig voelen', zegt Bos. 'We roepen de NS op om langere treinen in te zetten.'

RIVM: 8530 nieuwe coronabesmettingen

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 8530 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 1682 meer dan dinsdag, toen 6848 positieve tests werden gemeld. Aanvankelijk berichtte het RIVM dinsdag over 6871 nieuwe gevallen, maar dat aantal werd iets naar beneden bijgesteld.

Het aantal coronagevallen is op woensdagen vaak hoger dan op andere dagen. Het nieuw gemelde aantal is lastig te vergelijken met dezelfde dag een week geleden. Toen werden 5456 gemeld, maar dat lage aantal kwam door een technische storing bij de GGD'en.

Het RIVM heeft in de afgelopen week 57.003 positieve testresultaten geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8143 nieuwe gevallen per dag. Rotterdam telde het hoogste aantal positieve testen (380), gevolgd door Den Haag (329) en Amsterdam (322 nieuwe gevallen).

Burgemeester Zoetermeer drukt inwoners op het hart ook na 28 april alert te blijven

In een brief aan de inwoners van Zoetermeer, vanaf vandaag gepubliceerd in diverse lokale media, roept burgemeester Michel Bezuijen hen op ook ná de versoepelingen volgende week alert te blijven en de geldende maatregelen te respecteren. Het aantal coronagevallen in de gemeente neemt maar niet af en dat baart Bezuijen zorgen.

'Ondanks de goede inzet van veel inwoners daalt het aantal coronabesmettingen in onze stad nog niet. Ook de situatie in het LangeLand ziekenhuis is nog uiterst zorgelijk, net als in veel ziekenhuizen in Nederland', schrijft Bezuijen. ‘Zonder risico’s gaat het niet, gaf premier Rutte al aan tijdens de persconferentie over de versoepelingen. Het is en blijft een feit dat het coronavirus nog onder ons is. Blijf daarom alstublieft opletten, op uzelf en op elkaar, ook nu we gelukkig iets meer ruimte krijgen.'

Medewerkster GGZ na primeur Janssen-vaccin: 'Belangrijke eerste stap'

Woensdagochtend kreeg Babette Engelsman, medewerkster van GGZ Rivierduinen, in het Leidse museum Boerhaave de allereerste prik met het in Leiden gemaakte Janssen-vaccin. De omstandigheden, gevaccineerd worden in aanwezigheid van de landelijke media én coronaminister Hugo de Jonge, maakte het extra bijzonder. 'Dat overviel me een beetje, maar ik had wel zoiets van: kom maar op', zei Engelsman na afloop.

Ze noemde de vaccinatie een belangrijke eerste stap. 'We hebben de prik echt wel nodig voor ons werk, wij moeten soms gewoon dichtbij de mensen komen', aldus Engelsman. 'Als iemand bijvoorbeeld angstig is, wil ik een arm om iemand heen kunnen slaan. We houden ons aan alle maatregelen, maar soms is het niet anders. Dus om mijn werk goed en veilig te kunnen uitvoeren, is dit vaccin een stap in goede richting.'

Minder coronapatiënten in ziekenhuizen, druk op ic's blijft hoog

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is na drie dagen van stijgingen iets gedaald. In totaal zijn nu 2614 patiënten opgenomen, 39 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 822 op de intensive care, één minder dan de dag ervoor. Het is wel de vijfde dag op rij dat er meer dan 800 coronapatiënten op de ic's liggen. Op de verpleegafdelingen nam het aantal juist af met 38 tot 1792. De afgelopen dagen werden er steeds meer patiënten opgenomen. Zondag, maandag en dinsdag kwamen er respectievelijk 50, 66 en 109 coronapatiënten bij in de ziekenhuizen.

Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is de druk op de intensive cares onverminderd hoog. Daarom kijken ziekenhuizen naar opties om patiënten die geen acute zorg hebben weg te houden van de ic's, aldus een woordvoerster. Code zwart, waarbij alle ic-bedden vol liggen, is volgens de woordvoerster nog niet aanstaande. 'En we hopen dat dat ook niet gaat gebeuren.'

'Stewards en advies alleen te winkelen moeten drukte voorkomen'

De inzet van stewards en het advies van de overheid om vooral alleen te winkelen moeten vanaf volgende week, als de eerste versoepelingen gaan gelden, te grote drukte in de winkelstraten voorkomen. Dat zegt voorzitter Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). De stewards ondersteunen de boa's en letten op groepsgroottes en of bezoekers een mondkapje dragen. Volgens de RND is het de bedoeling dat er straks ongeveer 1 steward per 25 winkelingangen actief is. 'Het belangrijkste is dat klanten alleen komen, want zo creëren we ruimte', aldus Peters.

Ook zijn afspraken gemaakt met uitbaters van commerciële parkeergelegenheden. Zo komen er mogelijk goedkopere daluren op doordeweekse dagen, om bezoek te stimuleren. In het weekend wordt parkeren mogelijk duurder. Ook kunnen garages het aantal parkeerplekken op die drukkere dagen verkleinen, aldus de RND. Dit alles moet spreiding van het winkelbezoek bevorderen.

Grote Marktstraat Den Haag | Foto: ANP

Teleurgesteld Museon richt vizier op eind mei

De detailhandel en horeca kijken uit naar 28 april, de dag waarop in die sectoren een aantal versoepelingen van kracht wordt. Voor musea, theaters en pretparken is het nog even doorbijten. Museon, het wetenschappelijk museum in Den Haag, had graag meegelift op verruiming van de maatregelen. ‘We voelden het al een beetje aankomen, maar het was wel een teleurstelling’, zegt Rob de Winter in de radio-uitzending Haags Bakkie bij mediapartner Den Haag FM. Wel is hij blij dat er licht is aan het eind van de tunnel. ‘Ik ben blij dat er weer een opening is gekomen, dat de reguliere dingen weer een beetje begonnen zijn.’

En in de tussentijd? In het Museon zijn ze ‘aan de klus’, zegt De Winter. ‘Er worden nu dingen gedaan waar we normaal voor moeten puzzelen als het publiek komt.' Maar ze kunnen niet blijven klussen. ‘Ik wil dat we zo snel mogelijk weer open kunnen. Zoals het er nu naar uitziet gaat dat eind mei gebeuren. We hebben de geweldige expo MUSIC! van Beethoven tot Beyoncé, die het publiek nog nauwelijks heeft kunnen bezoeken.’

Uitvaartonderneemster over versoepelingen: 'Honderd gasten kan vaak helemaal niet'

Vanaf 28 april zijn op begrafenissen weer maximaal honderd gasten welkom. Dat zijn er nu nog vijftig. Het is een van de versoepelingen die dinsdagavond door het kabinet zijn aangekondigd. Uitvaartondernemer Monique Kupras van Infinity Uitvaartzorg in Zoetermeer reageert in het radioprogramma West Wordt Wakker op de verruiming: 'Oh nee... honderd? Op veel locaties is zo'n aantal helemaal niet mogelijk.'

Kupras realiseert zich dat het voor nabestaanden moeilijk is een keuze te maken. Wie nodig je wel en niet uit bij het afscheid van een dierbare? De uitvaartbranche worstelt eveneens met de regels, zegt Kupras. 'We wijzen mensen erop, maar iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is niet tegen te houden, en ik laat het ook. Afstand houden in dergelijke omstandigheden is gewoon heel moeilijk.' Om aan de geldende maatregelen te kunnen blijven voldoen, schroeft een aantal uitvaartlocaties zelf de capaciteit naar beneden– ondanks de versoepeling om meer mensen toe te laten. 'Omdat het anders niet verantwoord is', zegt Kupras. 'Het is schrijnend soms, maar helaas echt nodig.'

'Volledig openen onderwijs waardeloos en ridicuul plan'

CNV Onderwijs vindt het plan van de ministers Koolmees (Sociale Zaken), Hoekstra (Financiën) en Van 't Wout (Economische Zaken) om leerlingen in het voortgezet onderwijs na de meivakantie weer volledig naar school te laten gaan, geen goed idee.

'Waardeloos en ridicuul', zegt de woordvoerster. 'We zitten met slecht geventileerde lokalen die gewoon nog niet op orde zijn. Zodra er coronabesmettingen zijn, moeten met dit plan hele klassen naar huis gestuurd worden. De kinderen zitten nu in een ritme, de docenten zitten nu in een ritme, laat dat zo. Ga dat niet vervangen met de onzekerheid dat de scholen zogenaamd weer open gaan, want we zullen dan echt zien dat de scholen vaker dicht zijn dan open', besluit ze.

Het kabinet heeft het OMT om advies gevraagd. Dat vindt het nog te vroeg dag om de anderhalve meter op middelbare scholen medio mei los te laten.

Kledingverkoopster Xandra Gieben blij maar blijft voorzichtig

Veel winkeliers hebben opgelucht ademgehaald na de aankondiging dat winkels weer klanten mogen ontvangen zonder afspraak. Toch blijft Xandra Gieben van Boetiek Nouveau in Den Haag voorzichtig, ondanks dat alle coronamaatregelen grote invloed hadden op het dagelijkse reilen en zeilen in haar winkel. 'Ik blijf winkelen op afspraak aanbieden', vertelt ze Omroep West-verslaggever Lieuwe van Slooten. 'Ik wil mensen die nog voorzichtig zijn zo een gegarandeerde plek bieden in mijn winkel.'

Xandra vindt het belangrijk alert te blijven, ondanks de versoepelingen. 'Ik houd afstand, ik desinfecteer alles, maar dat doe ik al sinds de eerste uitbraak vorig jaar. Ik ben sindsdien meer regisseur dan adviseur. Mensen kunnen hier veilig winkelen.'

MKB Den Haag: 'Binnenstad klaar voor versoepelingen'

De winkels mogen weer open mogen, zonder dat klanten van te voren een afspraak hoeven maken. Dat is goed nieuws voor de winkeliers. Wel zijn er verschillende voorwaarden, zoals een maximaal aantal klanten per vierkante meter en in grote winkels moeten stewards het winkelend publiek aanwijzingen geven. Kim Schofaerts, voorzitter van MKB Den Haag, reageert in West Wordt Wakker op de versoepeling van maatregelen.

'We zitten precies in het laatste deel van vaccineren en de besmettingen nemen toe, de ziekenhuizen lopen weer vol. Toch heeft de politiek besloten het op deze manier te doen, dus laten we het dan gereguleerd doen.' Volgens Schofaerts kan dat veilig. 'Winkels en horeca zijn daarop voorbereid en hebben hiervoor protocollen, de binnenstad is er klaar voor.'

Schofaerts wijst tevens op de eigen verantwoordelijkheid van het publiek. 'Mocht het te druk worden: ga dan op een ander moment.'

Dubbel gevoel bij versoepeling: 'Strompelen naar de eindstreep'

Behalve optimisme over de aangekondigde versoepelingen op een aantal coronamaatregelen, is er ook zorg over het aantal coronagevallen dat in de regio al twee weken ongekend hoog is. Martin Schalij, voorzitter van het Regionaal Orgaan Acute Zorgketen West (ROAZ), snapt de plannen van het kabinet, maar had graag gezien dat deze eerste stappen op weg naar een vrije zomer nog even waren uitgesteld.

Martin Schalij | Foto: Omroep West

Opluchting heerst op warenmarkt: ‘Volle markt altijd beter dan halve'

De warenmarkten mogen vanaf 28 april weer volledig open. Nu staan er alleen nog kramen die voedingswaren verkopen of essentiële drogisterijwaren. Vanaf volgende week is elke kraam dus weer welkom op de markt. Omroep West-verslaggever Lieuwe van Slooten bezoekt de markten in Wateringen en Naaldwijk, waar de stemming opperbest is sinds het afgekondigde nieuws.

Eerste Janssen-vaccins toegediend in Leiden

Na een stop van zes weken zijn woensdagochtend in het Leidse museum Boerhaave de eerste prikken gezet met het coronavaccin van farmaceut Janssen. Vijf ggz-medewerkers kregen de prik in het wetenschapsmuseum, onder toeziend oog van zorgminister Hugo de Jonge en burgemeester van Leiden Henri Lenferink.

Babette Engelsman, medewerkster van GGZ Rivierduinen, was de eerste die in Leiden de prik kreeg. 'We hebben de prik echt wel nodig voor het werk, wij moeten soms gewoon dichtbij komen', zei Engelsman.

Eerste Janssen-vaccins toegediend onder toeziend oog van coronaminister Hugo de Jonge | Foto: Omroep West

Van opluchting tot onbegrip, verdeelde reacties op versoepelingen

Vanaf 28 april komt er een einde aan een aantal coronamaatregelen. Zo verdwijnt de avondklok, mogen terrassen weer deels open en winkels mogen weer klanten ontvangen zonder afspraak. Dat maakte demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond bekend. De eerste stappen van het openingsplan van het kabinet zijn hiermee gezet. De horeca is teleurgesteld, de marktkooplui zijn blij en uitvaartverzorgers hinken op twee gedachtes.

Terrassen mogen vanaf 28 april weer open van 12.00 tot 18.00 uur | Foto: ANP

Drukte bij UWV als gevolg van coronacrisis

Het was in 2020 ongekend druk bij uitkeringsinstantie UWV als gevolg van de coronacrisis en de extra druk die de pandemie opleverde. In 2020 werden maar liefst 56 procent meer WW-aanvragen afgehandeld dan het jaar daarvoor. Daarvoor moesten ruim zeshonderd extra uitkeringsdeskundigen worden aangenomen. 'Wat begon als een sprint is inmiddels een marathon geworden', zegt bestuursvoorzitter Maarten Camps in het jaarverslag van het UWV.

Het was met name druk rond de steunaanvragen onder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In totaal werden in 2020 onder die regeling in drie tijdvakken 15 miljard euro aan voorschotten betaald aan werkgevers. Inmiddels loopt de vijfde aanvraagronde voor de NOW, en heeft het UWV ook de uitvoering van een andere steunmaatregel, de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), in haar takenpakket opgenomen.

Ministers: voortgezet onderwijs na meivakantie volledig open

Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten na de meivakantie weer volledig naar school kunnen, dat hebben de ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Bat van 't Wout (Economische Zaken) zondag ingebracht in het Catshuisoverleg. Volgens de ministers hoeven jongeren van tussen de 13 en 17 jaar nergens onderling anderhalve meter afstand te houden, behalve op school, waardoor het geen probleem zou moeten zijn om die maatregel daar los te laten.

Het besluit om de scholen volledig te openen hangt af van het advies van het OMT. Zij vinden het op dit moment te vroeg om in mei de maatregelen op de scholen te laten versoepelen. 'Veel hangt af van in welke mate en met welke snelheid het aantal besmettingen gaat teruglopen', schrijft het OMT. Het OMT is bereid om hun advies te heroverwegen nadat de eerste stappen van het heropeningsplan zijn gezet.

