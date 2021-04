Coronavirus: eerste Janssen-vaccins toegediend in Leiden

Eerste Janssen-vaccins toegediend in Leiden

Woensdagochtend wordt in Nederland voor het eerst geprikt met het Janssen-vaccin. Na een prikstop van 6 weken ontvangen een aantal ggz-medewerkers hun eerste prik in het museum Boerhaave in Leiden. Demissionair minister Hugo de Jonge maakte dinsdagavond tijdens de persconferentie bekend dat het vaccineren met Janssen gaat beginnen. Hoewel het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft geconcludeerd dat het vaccin de zeldzame bijwerking van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes kan hebben, stellen zij ook dat de voordelen van het prikken opwegen tegen de nadelen.

Nederland kreeg vorige week ongeveer 80.000 doses van het Janssen-vaccin. Dat vaccin wordt toegediend aan ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact en patiënten en medewerkers van ggz-instellingen. In totaal zullen ongeveer 39.000 ziekenhuismedewerkers van onder de 60 met direct patiëntcontact worden gevaccineerd. Binnen de intramurale ggz-instellingen wachten nog ruim 40.000 mensen onder de 65 jaar op een vaccinatie.

Van opluchting tot onbegrip, verdeelde reacties op versoepelingen

Vanaf 28 april komt er een einde aan een aantal coronamaatregelen. Zo verdwijnt de avondklok, mogen terrassen weer deels open en winkels mogen weer klanten ontvangen zonder afspraak. Dat maakte demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond bekend. De eerste stappen van het openingsplan van het kabinet zijn hiermee gezet. De horeca is teleurgesteld, de marktkooplui zijn blij en uitvaartverzorgers hinken op twee gedachtes.

Terrassen mogen vanaf 28 april weer open van 12.00 tot 18.00 uur | Foto: ANP

Drukte bij UWV als gevolg van coronacrisis

Het was in 2020 ongekend druk bij uitkeringsinstantie UWV als gevolg van de coronacrisis en de extra druk die de pandemie opleverde. In 2020 werden maar liefst 56 procent meer WW-aanvragen afgehandeld dan het jaar daarvoor. Daarvoor moesten ruim zeshonderd extra uitkeringsdeskundigen worden aangenomen. 'Wat begon als een sprint is inmiddels een marathon geworden', zegt bestuursvoorzitter Maarten Camps in het jaarverslag van het UWV.

Het was met name druk rond de steunaanvragen onder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In totaal werden in 2020 onder die regeling in drie tijdvakken 15 miljard euro aan voorschotten betaald aan werkgevers. Inmiddels loopt de vijfde aanvraagronde voor de NOW, en heeft de UWV ook de uitvoering van een andere steunmaatregel, de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), in haar takenpakket opgenomen.

Ministers: voortgezet onderwijs na meivakantie volledig open

Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten na de meivakantie weer volledig naar school kunnen, dat hebben de ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Bat van 't Wout (Economische Zaken) zondag ingebracht in het Catshuisoverleg. Volgens de ministers hoeven jongeren van tussen de 13 en 17 jaar nergens onderling anderhalve meter afstand te houden, behalve op school, waardoor het geen probleem zou moeten zijn om die maatregel daar los te laten.

Het besluit om de scholen volledig te openen hangt af van het advies van het OMT. Zij vinden het op dit moment te vroeg om in mei de maatregelen op de scholen te laten versoepelen. 'Veel hangt af van in welke mate en met welke snelheid het aantal besmettingen gaat teruglopen', schrijft het OMT. Het OMT is bereid om hun advies te heroverwegen nadat de eerste stappen van het heropeningsplan zijn gezet.

