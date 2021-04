Coronavirus: Planbare zorg verder in het gedrang, Van Dissel verwacht daling patiënten

Planbare zorg komt verder in het gedrang

De kritieke planbare zorg, die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, komt verder onder druk te staan. Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van gegevens van ZorgDomein en de gegevens die ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal.

Meer dan een derde van de ziekenhuizen kan deze zorg nog maar deels volgens planning leveren, en 63% lukt dit volledig. Dat is weer minder dan vorige week, toen nog 69% van deze kritiek planbare zorg volgens planning kon doorgaan. De (semi-)acute zorg gaat wel nog steeds volledig door.

Zorg die minder urgent is, werd afgelopen week nog vaker uitgesteld. 99% van de ziekenhuizen levert deze zorg niet meer volledig volgens planning. Een kwart van deze ziekenhuizen kan planbare zorg helemaal niet meer leveren. In de afgelopen week nam de beschikbare operatiecapaciteit iets minder hard af dan in de periode daarvoor. Maar nog steeds zijn er gemiddeld 33% minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Dit percentage is hoger dan in de afgelopen weken.

Door corona 170.000 rechtszaken minder afgehandeld

De coronacrisis is van grote invloed geweest op de rechtspraak. Vooral daardoor zijn vorig jaar 170.000 rechtszaken minder afgehandeld dan in 2019. In totaal werd in 1,37 miljoen zaken rechtgesproken. Een daling van 11 procent ten opzichte van 2019, meldt de Raad voor de rechtspraak in zijn jaarverslag.

Nadat vorig jaar het coronavirus in Nederland was uitgebroken, konden veel fysieke zittingen in maart, april en mei niet doorgaan. Ongeveer 14.000 misdrijfzaken bij de rechtbanken en ruim 3000 strafzaken bij de gerechtshoven konden niet worden behandeld. De ontstane achterstanden in misdrijfzaken zijn al grotendeels weggewerkt en naar verwachting uiterlijk eind dit jaar helemaal ingelopen.

Epidemioloog LUMC: 'Geef AstraZeneca aan mensen die dat willen'

'Gebruik elk vaccin wat we hebben. Ook AstraZeneca.' Die oproep doet epidemioloog Frits Rosendaal van het LUMC. 'Gebruik dit vaccin voor de mensen die dit graag willen hebben. Niet de overheid zou moeten bepalen wie welk vaccin krijgt, maar de huisarts in overleg met de te vaccineren persoon. Alleen dan krijgen we de epidemie zo snel mogelijk onder controle', zegt hij.

Volgens de epidemioloog is vaccinatie de enige weg uit de coronacrisis. Vandaar dat hij het onbegrijpelijk vindt dat het vaccin van AstraZeneca niet volledig wordt gebruikt.

Van Dissel verwacht snel daling patiënten nu 'nieuwe fase' aanbreekt

De instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen 'lijkt af te vlakken' en het aantal besmettingen stabiliseert, constateert Jaap van Dissel van het RIVM. Van een duidelijke afname is echter nog geen sprake, zei hij tijdens een presentatie aan Tweede Kamerleden. Op basis van modelberekeningen verwacht het RIVM dat de daling wel binnenkort zal inzetten.

Volgens Van Dissel is "een nieuwe fase" aangebroken. "Het virus botst steeds vaker op tegen iemand die het al heeft gehad, of die is gevaccineerd", schetste de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. "Tot nu toe was het zo dat een afname alleen werd veroorzaakt door strengere maatregelen. Nu komt het door opbouw van immuniteit."

Stilleggen Amerikaanse fabriek Janssen geen invloed op EU

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson houdt vast aan de toezegging van de 200 miljoen coronavaccins van Janssen voor dit jaar aan de Europese Unie plus Noorwegen en IJsland. De vestiging in Leiden verwijst naar een verklaring die het moederbedrijf afgelopen nacht uitdeed.

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft een fabriek in de stad Baltimore, in de staat Maryland, gesloten waar grondstoffen voor het vaccin van Janssen werden gemaakt. Uit een rapport blijkt dat er problemen waren met onder meer hygiëne in het gebouw en dat er slecht opgeleid personeel werkte.

'EU treft voorbereidingen voor rechtszaak tegen AstraZeneca'

De Europese Commissie maakt zich op om vaccinmaker AstraZeneca voor de rechter te slepen. Dat bericht nieuwssite Politico, die heeft gesproken met vijf EU-diplomaten.

De verstandhouding van de EU met AstraZeneca is verzuurd omdat de farmaceut al maanden veel minder coronavaccins levert dan afgesproken. Het doel van de rechtszaak zou zijn om het bedrijf te dwingen alsnog met de afgesproken hoeveelheden vaccins over de brug te komen, zegt een van de bronnen tegen de nieuwssite.

De commissie heeft de mogelijke juridische procedure woensdag aangekaart op een bijeenkomst van ambassadeurs. Toen zou er onder lidstaten veel draagvlak zijn geweest voor een rechtszaak. Twee diplomaten zeggen dat er later deze week een deadline is. Dan moeten EU-landen laten weten of ze AstraZeneca ook echt voor de rechter willen slepen.

'Mantelzorgers verdienen ook een zorgbonus'

Niet alleen professionele zorgverleners, maar ook mantelzorgers moeten een zorgbonus krijgen. Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL, vindt het daar de hoogste tijd voor. De Mantelzorglijn krijgt dagelijks signalen binnen van mantelzorgers die op omvallen staan omdat er ook op hen een groot beroep wordt gedaan tijdens de corona-uitbraak.

Hoogendijk vindt dat mantelzorgers net zo goed waardering en erkenning van het kabinet verdienen. En een zorgbonus. 'Al ruim een jaar hebben we te maken met corona en juist voor mantelzorgers blijft het een extra zware tijd. Nog steeds moeten zij inspringen doordat de professionele zorg en ondersteuning nog niet op orde is. Ze zitten in zelfisolatie (omdat ze bang zijn degene voor wie ze zorgen te besmetten) en krijgen geen voorrang bij vaccinatie. Eerder stonden mantelzorgers al achteraan in de rij bij het testen en het verkrijgen van persoonlijke beschermingsmiddelen.'

Amerikaanse fabriek Janssen-vaccin gesloten door autoriteiten

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft een fabriek in de stad Baltimore, in de staat Maryland, gesloten waar grondstoffen voor het Janssen-coronavaccin werden gemaakt. Uit een rapport blijkt dat er problemen waren met onder meer hygiëne in het gebouw en dat er slecht opgeleid personeel werkte.

Het kan volgens de FDA maanden duren totdat alle problemen in de fabriek zijn opgelost. Tot die tijd is er alleen een fabriek in Leiden die de belangrijkste grondstoffen voor het vaccin kan maken.

In het rapport beschrijft de FDA verschillende mogelijke verontreinigingen. Zo werden belangrijke inspecties niet uitgevoerd en hygiënemaatregelen werden niet nageleefd. Verf bladderde er van de muren en er zaten barsten in containers waar productiematerialen inzaten.

Het rapport bevestigt ook berichten van diverse Amerikaanse media, dat miljoenen doseringen van het Janssen-vaccin onbruikbaar werden omdat er materiaal van het AstraZeneca-vaccin, dat er ook werd gemaakt, in het Janssen-vaccin terechtkwam. Inmiddels wordt het AstraZeneca-vaccin elders geproduceerd.

ECB zegt bij rentebesluit mogelijk al iets over afbouwen steun

De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdagmiddag weer een rentebesluit. Beleggers en economen zijn daarbij vooral benieuwd naar de visie van de centrale bank op de economische vooruitzichten voor de eurozone. Ook laat de ECB mogelijk al iets los over het afbouwen van zijn steunprogramma's, wat op een gegeven moment ongetwijfeld zal moeten gebeuren.

Nu worden nog geen wijzigingen in beleid van de ECB verwacht. Door de coronalockdowns heeft de economie van de eurozone juist nog volop steun nodig. Zolang de economie niet voldoende is hersteld is het niet mogelijk de steunmaatregelen weg te nemen, gaf ECB-president Christine Lagarde onlangs aan.

Volgens Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), zou de ECB al na de zomer een begin moeten maken met het terugschroeven van de schuldaankopen vanwege de crisis. In een interview met persbureau Reuters noemde Knot het eerder deze maand logisch dat vanaf het derde kwartaal de steun wordt afgebouwd. Knot wees daarbij bijvoorbeeld op de vooruitzichten wat betreft economische groei en inflatie.

