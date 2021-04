Coronavirus: Prinsenhof in Delft even open, storing CoronaCheck-app

'Ook kerken en moskeeën sluiten bij coronabrandhaard'

Ook kerken, moskeeën en andere godsdienstige gebouwen zouden tien dagen gesloten moeten kunnen worden als dat kan helpen een coronabrandhaard te bestrijden. Dat staat in een advies van de Raad van State.

Het kabinet wil bij wet vastleggen dat gemeenten bijvoorbeeld bedrijven, winkels en horecagelegenheden tien dagen mogen sluiten als zich daar veel coronabesmettingen voordoen. Het wil levensbeschouwelijke gebouwen daar evenwel van uitsluiten, in verband met het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid.

Minder coronatestbewijzen en -uitslagen door storing

Door een storing geeft de CoronaCheck-app momenteel niet aan iedereen de testbewijzen die toegang verlenen tot de uitjes van de proef Testen voor Toegang. Ook wachten sommige mensen al sinds donderdag op een sneltestuitslag, die normaal binnen het half uur bekend is. Dat meldt Testen voor Toegang aan het ANP. De storing in de CoronaCheck-app wordt volgens een woordvoerder pas na het weekend verholpen, maar de getroffen mensen wordt geen toegang tot proefuitjes ontzegd.

De CoronaCheck-app, waarin een negatieve sneltestuitslag wordt omgezet in een QR-code die toegang verleent tot proefuitjes, heeft moeite met speciale tekens in het begin van achternamen. Daardoor kan het nu zo zijn dat iemand met de achternaam 't Hart de testuitslag niet krijgt omgezet in een testbewijs. De omvang van het probleem is Testen voor Toegang niet bekend. Ook wacht een groep mensen al langere tijd dan normaal op zijn testuitslag, is te lezen op Twitter. Circa 100 tot 150 mensen hadden daar last van, maar volgens een woordvoerder van Testen voor Toegang zijn zij inmiddels bijna allemaal geholpen.

Beeld ter illustratie | Foto: ANP

Gemeenten: verlaag boete voor schending verplichte quarantaine

Het wetsvoorstel over de invoering van de quarantaineplicht zou op twee punten verbeterd moeten worden, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In plaats van een plicht tot meewerken zouden mensen in quarantaine volgens de VNG verplicht moeten worden om bereikbaar te zijn, bijvoorbeeld door hun deur te openen als een toezichthouder van de gemeente langskomt. Ook moet het boetebedrag lager: van 435 euro naar 339 euro.

De Jonge: eventueel restant AstraZeneca naar 65- en 66-jarigen

Huisartsen die onbedoeld op een dag AstraZeneca-prikken overhouden, omdat er te weinig mensen van 60 tot en met 64 jaar zijn komen opdagen, moeten die toedienen aan mensen van 65 en 66 jaar. Artsen kunnen onder bepaalde voorwaarden de prik ook geven aan 60-minners, maar alleen in individuele gevallen. Bovendien kunnen ze aansprakelijk worden gesteld als er dan iets mis zou gaan, omdat deze doelgroep niet binnen de richtlijnen valt, zegt zorgminister Hugo de Jonge vrijdag.

Hij reageerde op een Twitterbericht van een huisarts die zestig vaccins de prullenbak in gooide, omdat er te weinig mensen van 60 tot 64 jaar langskwamen. Deze doelgroep is nu aan de beurt. De Jonge noemt dat 'doodzonde' en wijst erop dat 'we voorzichtig om moeten gaan met AstraZeneca', omdat de leveringen van deze leverancier elke week verschillen en tegenvallen. Volgens de demissionair bewindsman zijn er bovenarmen genoeg om te prikken van mensen boven de 60 jaar.

Vanwege zeer zeldzame maar ernstige bijwerkingen is de richtlijn nu zo gemaakt dat alleen mensen boven de 60 jaar worden geprikt met AstraZeneca. Voor hen is het veilig, aldus De Jonge. Ook 60-minners met bepaalde medische aandoeningen zijn nu aan de beurt. Zij zouden aanvankelijk ook AstraZeneca krijgen, maar hebben of krijgen een alternatief vaccin aangeboden.

Museum Prinsenhof komend weekend weer even open

Janelle Moerman is blij dat museum Prinsenhof in Delft dit weekend een paar dagen open kan. 'Je wilt als museum niets liever dan je deuren openen voor het publiek. Komende dagen is dat wel heel beperkt voor museumkaarthouders die plek hebben gereserveerd en een test hebben afgenomen. Het is bedoeld om te kijken hoe het wel kan. Al vinden wij als museum dat het sowieso kan', legt de directeur in West Wordt Wakker uit. 'Het is heel streng gereguleerd en hebben allemaal protocollen, dus we hopen dat we snel weer voor iedereen open kunnen.'

De belangstelling is groot. 'De kaarten vlogen over de toonbank, de 250 kaarten voor de komende drie dagen waren snel weg. We hebben een tentoonstelling over Chinees porselein die nog niemand heeft gezien. Je ziet dat mensen de behoefte hebben om weer te komen kijken. Ze willen weer beroerd worden door het moois wat we te bieden hebben.'

Mensen die problemen ervaren met de CoronaCheck-app mogen bij de ingang van de evenementenlocatie de mail met de testuitslag tonen, in plaats van de QR-code. Wie wacht op een sneltestuitslag moet contact opnemen met de helpdesk van sneltestaanbieder Lead Healthcare, adviseert Testen voor Toegang.

VS onderzoeken nieuw sterfgeval na prik met coronavaccin Janssen

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft een onderzoek ingesteld naar nog twee patiënten die na vaccinatie met het Janssen-vaccin ernstige klachten kregen. Een vrouw uit Oregon kwam te overlijden en in Texas belandde een vrouw in het ziekenhuis.

De autoriteiten in de VS adviseerden vorige week het gebruik van het Leidse coronavaccin tijdelijk stil te leggen. Zeker zes mensen hadden na vaccinatie te maken gekregen met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. De VS hadden toen al zo'n zeven miljoen mensen gevaccineerd met het middel.

De vrouw uit Oregon kreeg het vaccin toegediend voordat was besloten tot een prikpauze, zeggen de gezondheidsautoriteiten in de staat. Ze ontwikkelde 'binnen twee weken na de vaccinatie een zeldzame bloedprop'. Er moet nog worden vastgesteld of het coronavaccin die klachten veroorzaakte.

De nieuwe meldingen over gezondheidsproblemen bij gevaccineerde mensen komen op een gevoelig moment. Adviseurs van het Centrum voor Ziektepreventie (CDC) bespreken vrijdag hoe het verder moet met het coronavaccin van Janssen, een dochterbedrijf van het grote Amerikaanse concern Johnson & Johnson (J&J).

Nieuwe analyse AstraZeneca vrijdag verwacht

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA komt naar verwachting in de loop van vrijdag met een nieuwe analyse van het coronavaccin van AstraZeneca. Eerder concludeerde het EMA dat een combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) een zeer zeldzame bijwerking kan zijn van het vaccin. Maar de voordelen van de prik zijn over het algemeen genomen nog steeds veel groter dan de nadelen, stelt het EMA.

Die nadelen werden vooral geconstateerd bij vrouwen jonger dan 60 jaar. Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad van vrijdag 9 april besloot het kabinet om het AstraZeneca-vaccin dan ook alleen aan te bieden aan mensen geboren in 1960 of eerder. Zelf iets anders kiezen is niet mogelijk.

'Nederlanders kochten in 2020 voor 2,6 miljard online in Europa'

Niet eerder kochten Nederlanders op jaarbasis zoveel online bij Europese webwinkels buiten Nederland sinds het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) begon met meten van deze aankopen in 2014. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In zeven jaar tijd is het bedrag van 700 miljoen euro bijna verviervoudigd naar 2,6 miljard euro in 2020.

In het coronajaar, toen veel winkels door lockdowns gedwongen moesten sluiten, kochten Nederlandse consumenten bij buitenlandse webwinkels in Europa met ruim 600 miljoen euro bijna een derde meer dan in 2019. Met name vanaf de start van de coronacrisis in maart tot het einde van het jaar groeiden de aankopen sterk in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Het gaat om stijgingen van 30 tot 38 procent.

Foto: ANP

Ook de omzet van Nederlandse webwinkels nam sinds het begin van de coronacrisis fors toe, nog veel harder dan enkele jaren geleden. Dit geldt voor zowel verkopen aan Nederlandse als aan buitenlandse consumenten. In het coronajaar nam de omzet op jaarbasis met 40 procent toe. Dat is een veel hogere piek dan in 2015, toen de omzet op jaarbasis met ruim een vijfde toenam.

Rutte heeft 'meeste buikpijn over terrassen'

Demissionair premier Mark Rutte heeft "de meeste buikpijn" over de risico's die de heropening van de terrassen volgende week met zich meebrengt. Dat is ook de reden dat de de openingstijden beperkt zijn en de horeca aan strenge voorwaarden moet voldoen, zei hij tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Het kabinet gaat ervan uit dat de heropening van de terrassen vanaf 28 april tot veel meer verplaatsingen van mensen zal leiden. Om dat binnen de perken te houden is gekozen voor openstelling alleen tussen 12.00 en 18.00 uur. 'Omdat we het heel spannend vinden wat we doen.' Ook gaan mensen volgens hem niet de hele dag op een terras zitten. Ruimere openingstijden leiden er dan ook toe dat meer mensen gaan en daarmee tot meer bewegingen, zegt de premier. Hij zegde wel toe te kijken of de terrastijden bij de tweede stap versoepelingen verruimd kunnen worden. Die is op zijn vroegst op 11 mei.

Rutte vindt verder dat burgemeesters strenger moeten worden op terrassen en winkels waar het niet goed gaat. Afgelopen zomer is volgens hem onvoldoende opgetreden op plekken waar het te druk was. Wat hem betreft moet sneller tot sluiting worden overgegaan.

Coronakaart

