Wat zoemt er bij jou? Dit weekend is de Nationale Bijentelling

Wie baalt dat er weinig te doen is dit weekend, kan gewoon z'n tuin in of het balkon op. De Nationale Bijentelling is namelijk zaterdag en zondag en de organisatie hoopt op een recordaantal bijentellers. Het gaat er volgens bijenexpert Koos Biesmeijer van Naturalis in Leiden om dat er zo meer inzicht komt in hoeveel bijen er zijn. Het gaat namelijk niet goed met veel soorten.

Er zijn 360 verschillende bijensoorten in ons land. Maar met de helft daarvan gaat het slecht volgens Biesmeijer. 'Het zijn er een stuk minder dan vroeger', zegt hij in West Wordt Wakker op Radio West. Maar hoe komt dat dan? 'We zijn efficiënt in ons ruimtegebruik. Er is weinig natuur en veel intensieve landbouw. Vroeger bloeide er van alles.' En dat laatste is juist wat de bijen aantrekt.

Dat er minder bijen zijn, heeft ook gevolgen voor de rest van de natuur. 'Bijen bestuiven, dat is het voortplantingsproces van planten. Daarmee zorgen ze niet alleen voor onze ontbijtjes, bijvoorbeeld appels en peren of jus d'orange, maar ook voor de bestuiving van negentig procent van de wilde planten.'

Kleurtjes

Het helpt volgens Biesmeijer als we de bijen tellen en daarom is de bijentelling in het leven geroepen. 'We weten van natuurgebieden redelijk wat er rondvliegt, maar niet in de stad. Daarom willen we dat mensen meetellen', zegt hij. 'Vorig jaar telden meer dan 10.000 mensen in hun tuin. Dan krijg je best een overzicht.'

Het gaat niet alleen om hoeveel 'postbodes van je tuin' er rondvliegen, maar ook om de soorten. Maar hoe haal je die dan uit elkaar? 'Je moet leren wat je ziet', zegt Biesmeijer. 'Je hebt hommels, zandbijen, metselbijen... Hommels zijn een soort vliegende teddybeertjes, groot en harig. Aan de kleurtjes kun je al vier of vijf soorten herkennen.'

Telformulier

Wie mee wil doen aan de telling, kan dat zaterdag en zondag doen. Je moet dan een half uur bijen tellen en de resultaten doorgeven via het telformulier op de site van Nationale Bijentelling.

