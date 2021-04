Bewoners Haagse nieuwbouw zitten klem: geen plek in garage en geen recht op parkeervergunning

Een van de nieuwe bewoners is Dennis (niet zijn echte naam). Hij is weken bezig geweest om een parkeerplek te regelen maar krijgt steeds te horen dat het niet kan, zowel bij de gemeente als via de beheerder die alles regelt namens zijn huisbaas.

Dennis woont sinds september in zijn gloednieuwe huurhuis. Voor zijn werk als zzp'er in de zorg heeft hij zijn auto hard nodig en dus ook een parkeerplek. Maar in de bewonersgarage is geen plek voor hem. 'Mijn huisbaas heeft geen parkeerplaats gekocht, dus bij het huurcontract zit geen parkeerplek', vertelt Dennis aan Den Haag FM.

Bij het HagaZiekenhuis zijn 416 nieuwe appartementen gebouwd, het Haags Kwartier. Onder het complex ligt een bewonersparkeergarage. Daar is plek voor 242 auto’s. Daarnaast is er ook een publieke parkeergarage, voor personeel en bezoekers van het HagaZiekenhuis. Ook bewoners kunnen daar gebruik van maken.

Vijf bekeuringen in een week

Dennis probeert een parkeervergunning bij de gemeente aan te vragen. Maar dat lukt niet. 'Omdat in MijnDenHaag staat dat elke bewoner twee parkeerplekken heeft in de garage', heeft hij geen recht op een vergunning voor parkeren op straat.

'De gemeente heeft toen mijn kenteken geblokkeerd, zodat ik tijdelijk geen boete zou krijgen als ik op straat zou parkeren. Maar na een tijdje was dat weer gewijzigd en had ik in een week vijf bekeuringen.’ In anderhalve maand tijd belt Dennis zo’n tien tot vijftien uur met de gemeente. Uiteindelijk geeft de gemeente hem tijdelijk een bewonersvergunning, 'omdat zij het ook niet weten', zegt Dennis.

Parkeerdruk

De gemeente liet eerder weten dat meerdere bewoners een parkeervergunning hebben aangevraagd. Wijkberaad Leyenburg is er niet blij mee, want de parkeerdruk in de buurt is al maanden te hoog. ‘De irritatie in de flat is even groot als in de buurt’, vertelt Dennis.

Terwijl het met de bouw van de appartementen niet de bedoeling was om de parkeerdruk in Leyenburg te vergroten. Op de site van de gemeente staat:

In de plannen is een openbaar toegankelijke parkeergarage opgenomen met ruim 800 parkeerplaatsen. Deze zijn bedoeld voor bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. Bewoners en bezoekers van de nieuwe appartementen parkeren deels in deze openbare garage en deels in een eigen aparte garage. In de omliggende woongebieden van het ziekenhuis is sprake van een hoge parkeerdruk. Om de parkeerdruk te beperken zal betaald parkeren worden ingevoerd of uitgebreid.

Het Haags Kwartier bij het HagaZiekenhuis | Foto: Den Haag FM

'Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

En Dennis is niet de enige die achter het net viste: 'De flat hangt vol met briefjes: wie heeft een plek over', vertelt hij. Ook Zayn (niet zijn echte naam) heeft geen parkeerplaats in de ondergrondse garage. Hij huurt een sociale huurwoning bij woningbouwvereniging Arcade Wonen.

Die laat weten dat de woningen niet standaard met een parkeerplaats werden aangeboden. Arcade huurt 65 parkeerplaatsen van garagebedrijf APCOA. 'Maar op is op. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt', laat de woordvoerder van Arcade weten.

Wachtlijst voor parkeerplaats

Dat betekent dat Zayn nu op een wachtlijst staat voor een parkeerplaats, maar hij denkt niet dat hij de komende jaren aan de beurt is voor een plekje. Wanneer hij zijn parkeerprobleem aankaart bij de woningbouw krijgt hij het volgende advies: 'U kunt gratis parkeren bij de Meppelweg en Zuidwoldestraat.' Van zijn huis naar de Meppelweg is minstens tien minuten lopen. En als je pech hebt nog verder, want de Meppelweg loopt tot aan de Uithof, dat is meer dan een half uur lopen.

Zayn voelt zich voor de gek gehouden: 'Als ik dit wist, had ik dit huis niet genomen.' En zelfstandig een plek huren in de publieke garage kan Zayn niet betalen. 'Een parkeerplek via Arcade is 55 euro per maand, zelf huren is 140 euro. Dat is behoorlijk veel.'

De bewonersgarage van het Haags Kwartier | Foto: Den Haag FM

Risico van koper

J&M VvE Beheer uit Zoetermeer herkent de verhalen over de garage. J&M doet het beheer van de Vereniging van Eigenaren van twee huizenblokken van het Haags Kwartier. 'Particuliere eigenaren hebben ons gebeld dat ze hun auto niet kwijt kunnen', zegt Ingrid van Ruitenbeek van J&M VvE Beheer.

Volgens J&M klopt het dat bij sommige appartementen wel een parkeerplaats zat en bij sommige niet. 'Ontwikkelaar Heijmans heeft de parkeerplekken verkocht aan kopers. Een aanzienlijk deel is gekocht door projectontwikkelaar PATRIZIA Residential Den Haag, die twee blokken in bezit heeft, de overige parkeerplekken zijn in particulier eigendom gekomen', laat Van Ruitenbeek weten. ‘Maar huiseigenaren wisten wat ze kochten. Het is het risico van de koper.’

Publieke parkeergarage

Helaas hebben huurders in de vrije sector daar niets aan. Die zijn afhankelijk van hun huisbaas en of die wel of geen parkeerplaats heeft gekocht. Wat wel kan, is een plek huren in de publieke parkeergarage van APCOA waar ook bezoekers en personeel van het HagaZiekenhuis kunnen parkeren. Maar dat is een stuk duurder dan een parkeervergunning op straat.

Directeur Carlo Barten laat Den Haag FM weten: 'Wij hebben de publieke garage, gericht op bezoekers en personeel van het HagaZiekenhuis. Daarnaast is er een bewonersgarage met een aparte ingang. Die is gebouwd door de ontwikkelaar, voor de bewoners.' De directeur zegt verder niks te weten over de bewonersgarage. 'Ik heb geen beeld van hoe dat gaat.' Barten zegt wel dat enkele bewoners bij APCOA een abonnementsverzoek hebben ingediend.

Geen antwoorden

In eerste instantie liet bouwbedrijf Heijmans weten dat zij 98 parkeerplaatsen heeft verkocht en dat er niet meer beschikbaar waren. Op de vraag waarom er een complex van meer dan 400 appartementen gebouwd wordt, maar niet evenveel parkeerplekken beschikbaar zijn, kwam geen antwoord. Den Haag FM heeft Heijmans gedurende twee weken meerdere keren een aantal vragen gesteld. Maar uiteindelijk wil de bouwer niet reageren en verwijst naar de gemeente.

Ook daar loopt het spoor naar antwoorden dood. Naar aanleiding van een eerder verhaal over de parkeerdruk in Leyenburg hebben het CDA en D66 raadsvragen gesteld. Daarom wil de gemeente voorlopig geen antwoorden geven op vragen van Den Haag FM. 'De raad gaat voor', laat de woordvoerder van wethouder Robert van Asten (verkeer) weten.

Op verzoek van de geïnterviewde bewoners zijn hun namen gefingeerd. Hun echte namen zijn bij de redactie van Den Haag FM bekend.