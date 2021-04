HDM-coach Ivar Knötschke geloofde al vroeg in play-offs: 'Meiden vroegen of ik gek geworden was'

'Eigenlijk had ik al een goed gevoel tijdens de voorbereiding op het seizoen', vertelt Knötschke. 'Er waren wat meiden weggegaan bij ons en toen ik zag hoe de meiden dat oppikten, kreeg ik wel het gevoel dat we ver zouden kunnen komen. Ik heb dat toen ook uitgesproken. Ik heb tegen de speelsters gezegd: wij kunnen voor die vierde plek gaan. Direct daarna belden twee dames mij op en die zeiden: ben je gek geworden? Wij willen het wel leuk houden dit seizoen. Ik heb ze toen gezegd: ik voel dit echt.'

HDM-speelster Pien van Nes | Foto: Orange Pictures

Ook Pien van Nes, die al vijftien seizoenen in het eerste van HDM speelt, had aan het begin van het seizoen een goed gevoel. 'Het klopt gewoon in dit team', zegt ze. 'We willen hard voor elkaar werken, iedereen is heel gretig en het niveau op de trainingen is dit jaar echt omhoog gegaan. We zijn allemaal superblij met de play-offs. En voor mezelf: HDM is mijn club, ik heb hier vijftien jaar keihard voor gevochten. We zijn trots en blij, maar het is nog niet klaar.'

Beleid wordt beloond

De goede prestaties van het eerste vrouwenteam van HDM en de historische plaats bij de play-offs, kunnen worden gezien als een resultaat van het beleid dat de club de afgelopen jaren heeft gevoerd. 'We hebben besloten flink te investeren in onze eigen jeugdopleiding', zegt coach Knötschke. 'En dat gaat nu echt zijn vruchten afwerpen.'

Volgens Van Nes waren er voorheen veel jonge speelsters uit de jeugdopleiding die vertrokken naar de echte topclubs. 'Maar nu wij steeds betere resultaten halen, zie je gelukkig dat veel jonge talentvolle meiden gewoon bij HDM willen blijven. Wij horen nu na deze prestatie ook bij de topclubs', zegt ze met een glimlach op haar gezicht.

'Laten zien wie we zijn'

In de play-offs, die begin mei worden gespeeld, neemt HDM het in de eerste wedstrijd op tegen Den Bosch of Amsterdam. 'Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit tegen wie we moeten spelen', zegt Knötschke. 'Voor mij is er maar één ding belangrijk en dat is dat wij daar staan. We willen zeker in de eerste wedstrijd laten zien wie HDM is. Wij zullen dan ook, zeker in de eerste wedstrijd, gewoon ons eigen spel spelen. Misschien dat we daarna aan de hand van het resultaat nog wat details zullen aanpassen.'

'Wij willen gewoon iedere wedstrijd winnen', zegt Van Nes. 'Dat zit gewoon in deze spelersgroep. Met die instelling gaan we het veld in, en dan zien we wel waar dat toe gaat leiden. Hopelijk een finaleplaats.'