Kiki Bertens haakt af in Billie Jean King Cup

Tennisster Kiki Bertens treedt zaterdag niet aan op de tweede speeldag van de ontmoeting met China in de Billie Jean King Cup. De kopvrouw van het Nederlands team zou op het gravel van de Maaspoort in Den Bosch in actie komen in het enkelspel tegen Xiyu Wang, maar ze heeft zich teruggetrokken.

De tennisbond gaf aan dat ze toch weer last van haar achillespees heeft gekregen na de partij van vrijdag, toen ze won van Xinyu Wang. Lesley Pattinama- Kerkhove neemt nu haar plek in. Zijn speelt tegen Wang in het derde enkelspel, dat om 13.00 uur begint. De stand in het duel tussen Nederland en China is 1-1.

Bertens was vrijdag nog zichtbaar opgelucht nadat ze Nederland op een 1-0-voorsprong had gezet tegen China. Het was haar eerste overwinning dit jaar nadat ze eind februari haar rentree had gemaakt. De huidige nummer 11 van de wereld lag er maanden uit na een achillespeesoperatie.

Onderschatting

Die pees is nog altijd gevoelig. Bertens besloot eerder deze maand uit voorzorg al het toernooi in het Amerikaanse Charleston over te slaan en hoopte in de Billie Jean King Cup weer wat wedstrijdritme op te doen. Ze gaf na de zege op haar Chinese tegenstander toe dat ze de revalidatie had onderschat. 'Mijn linker- en rechterbeen zijn nog niet hetzelfde en of dat ooit zo wordt, daarvoor moet ik keihard werken. Ik heb onderschat hoeveel werk het is en ik nog moet doen.'

De Billie Jean King Cup is de opvolger van de Fed Cup. De wedstrijd tegen China is een play-off. De winnaar van de ontmoeting mag zich via de zogeheten qualifiers proberen te plaatsen voor het eindtoernooi in 2022 in Boedapest. Na het duel tussen Pattinama-Kerkhove en Xiyu Wang volgt het vierde enkelspel tussen Arantxa Rus en Xinyu Wang. Mogelijk moet dan het dubbelspel een beslissing brengen. Pattinama-Kerkhove en Demi Schuurs zijn het aangewezen koppel.